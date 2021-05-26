الأمانة وشركة زين تجددان الاتفاقية المبرمة بين الجانبين

الوكيل الاخباري -

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جددت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، اتفاقية الرعاية المبرمة مع شركة زين الأردن.وبموجب الاتفاقية التي وقعها رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم؛ تكون شركة زين الشريك الاستراتيجي من قطاع الاتصالات الداعم للفعاليات المشتركة ومبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية، ومنها على سبيل المثال (مهرجان صيف عمان، فعاليات أمّنا عمان، حملة عمان بيتنا، والاحتفالات بالأعياد والمناسبات الوطنية) أو ما يستجد من نشاطات خلال مدة الاتفاقية.وأكّد الشواربة والجاسم أن الاتفاقية تعد امتداداً لأعوام من العلاقات والتعاون والشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، والتي تخدم برامج وفعاليات ومبادرات المسؤولية المجتمعية المشتركة، وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.