الأميرة ريم علي ترعى بازار البلد

الوكيل الإخباري - برعاية سمو الأميرة ريم علي، تنظم جمعيات وعدد من سيدات المجتمع المحلي، في الفترة 2-4 شباط 2023، بازار البلد في فندق Ambassador بالشميساني بجانب مجمع النقابات المهنية.







ويستقبل البازار الزوار يوم الخميس من الساعة 12 الظهر وحتى الساعة 10 مساءً، فيما يستقبل الزوار يومي الجمعة والسبت من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساءً.







ويحتضن البازار تشكيلة واسعة من الأغذية والألبسة والحرف اليدوية والتي صنعت بأيدٍ أردنية، ويستهدف دعم الصناعات المحلية والمشاريع الصغيرة ودعم المرأة.







للمزيد من المعلومات زوروا صفحة البازار على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "بازار البلد".

https://instagram.com/bazaralbalad?igshid=YmMyMTA2M2Y=

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