الخميس 26-01-2023
الوكيل الاخباري

هذه الأسباب وراء مغادرة إيلون ماسك عرش أثرياء العالم

استثناء مركبات موديل 2017 في ميناء العقبة من قرار حظر الاستيراد

السلطة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة للفلسطينيين

قرار صادر عن مجلس الوزراء - تفاصيل

الإضراب يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح شهداء جنين

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للطلبة الأردنيين في نيوزيلندا- تفاصيل

الخارجية تستنكر حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية التي تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف

تحويل السير المؤدي لتقاطع النهضة اعتباراً من فجر الجمعة

السفير الأردني في القاهرة ينعى الفايز

إذاعة الجامعة الاردنية تمنح فتى الزرقاء صالح برنامج عبر اثيرها

الخميس، 26-01-2023 11:54 ص

الأميرة ريم علي ترعى بازار البلد

3


الوكيل الإخباري - برعاية سمو الأميرة ريم علي، تنظم جمعيات وعدد من سيدات المجتمع المحلي، في الفترة 2-4 شباط 2023، بازار البلد في فندق Ambassador بالشميساني بجانب مجمع النقابات المهنية.



ويستقبل البازار الزوار يوم الخميس من الساعة 12 الظهر وحتى الساعة 10 مساءً، فيما يستقبل الزوار يومي الجمعة والسبت من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساءً.



ويحتضن البازار تشكيلة واسعة من الأغذية والألبسة والحرف اليدوية والتي صنعت بأيدٍ أردنية، ويستهدف دعم الصناعات المحلية والمشاريع الصغيرة ودعم المرأة.



للمزيد من المعلومات زوروا صفحة البازار على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "بازار البلد".
https://instagram.com/bazaralbalad?igshid=YmMyMTA2M2Y=

اضافة اعلان

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-01-26 at 11.09.42 AM

افتتاح قسم ترخيص الأغوار الجنوبية بالتعاون بين مديرية الأمن العام وشركة البوتاس العربية

5

سلهب و الحياري الرابحين بـ سيارات MG5 مجمركة ومرخصة مع أبشر من المناصير

Dream Car Contect 1500X900

"المركزية تويوتا" تدعو الأطفال لإطلاق العنان لخيالهم ورسم سيارة الأحلام

WhatsApp Image 2023-01-24 at 3.23.20 PM

مجموعة المطار الدولي تُجدّد شهادات الأيزو بنجاح

WhatsApp Image 2023-01-24 at 2.32.06 PM

بمناسبة عيد ميلاد سيد البلاد جلالة الملك عبدلله الثاني أطال الله بعمره

جانب من الدورة التدريبية

زين والتدريب المهني تُطلقان الدورة التدريبية المجانية الثامنة على تكنولوجيا الفايبر