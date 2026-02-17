الثلاثاء 2026-02-17 08:34 م

الأميرة غيداء تكرِّم البنك العربي لرعايته برنامج "العودة إلى المدرسة"

جانب من التكريم
 
الثلاثاء، 17-02-2026 07:20 م

الوكيل الإخباري- كرّمت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، البنك العربي، ممثلًا بالمدير العام التنفيذي للبنك رندة الصادق، تقديراً لمساهمة البنك الاستراتيجية ودعمه المتواصل لبرنامج "العودة إلى المدرسة"، الذي يهدف إلى توفير الدعم التعليمي لمرضى السرطان الأطفال خلال فترة علاجهم في المركز.

وكرّمت سموّها عشرين موظفاً متطوعاً من البنك العربي يساهمون بشكل فاعل في تنفيذ أنشطة البرنامج، تقديراً لدورهم في دعم الأطفال المرضى ومساندتهم أكاديمياً ومعنوياً.


ويأتي هذا التكريم تقديراً للتعاون الراسخ بين المؤسسة والبنك، الذي يواصل منذ عام 2017 رعاية برنامج "العودة إلى المدرسة".


وتمكّن البرنامج من تحقيق أثر إيجابي وملموس في حياة أكثر من 2800 طالباً وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، من خلال مساندتهم في مواصلة تعليمهم دون تأخير، وتعزيز حالتهم النفسية، ومنحهم الثقة والأمل.


ويشمل البرنامج تقديم حصص أسبوعية وخصوصية للمنهاج الدراسي الرسمي، وتوفير المستلزمات الأساسية مثل القرطاسية والكتب وأجهزة الحاسوب المحمولة.

 
 


