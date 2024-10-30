 
الأربعاء 2024-10-30 12:04 م
 

الأميرة غيداء طلال تلتقي ناجيات من سرطان الثدي ومثقفات صحيّات

عب
عدد من السيدات المستفيدات والداعمات للبرنامج الأردني لسرطان الثدي
الأربعاء، 30-10-2024 10:35 ص
الوكيل الإخباري-   التقت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، اليوم الثلاثاء، مع عدد من السيدات المستفيدات والداعمات للبرنامج الأردني لسرطان الثدي، الذي يعمل بقيادة مؤسسة الحسين للسرطان، للحديث عن أهمية إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. اضافة اعلان


وقالت سموها، خلال اللقاء، "أوجّه ندائي لكلّ امرأة أن تتحمّل مسؤوليّة صحّتها، وأن تبادر فورًا إلى إجراء الفحص المبكّر، الذي يلعب دورا أساسيّا في إنقاذ الحياة". 

واستمعت سموها، خلال اللقاء، الذي حضره مدير عام المركز الدكتور عاصم منصور ومدير عام المؤسسة نسرين قطامش ومئة سيدة من مختلف محافظات المملكة،  إلى قصص من ناجيات، وإلى مثقفات صحيّات تحدّثن عن دورهن بتوعية السيدات لإجراء فحوصات الكشف المبكر.  

ويأتي اللقاء تزامنا مع الحملة العربية للتوعية بسرطان الثدي، التي تم إطلاقها للعام التاسع على التوالي، تحت شعار "خطوة نحو الحياة.. افحصي"، بهدف رفع التوعية بسرطان الثدي، وتشجيع السيدات العربيات على إجراء فحوصات الكشف المبكر.
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من توقيع الاتفاقية

أخبار محلية جامعة مؤتة توقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية ربدان لتعزيز التعليم والبحث العلمي

ب

عربي ودولي بايدن يأذن لقوات كييف بضرب "جيش كوريا الديمقراطية" في أوكرانيا

تجمع مياه الأمطار

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تحذر من تشكل السيول

اندلع الحريق في حوض بناء السفن النووية شمال غربي إنجلترا

عربي ودولي اندلاع حريق في حوض بناء الغواصات النووية البريطانية

نا

أخبار الشركات افتتاح الجمعية العامة السابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي بدعوة من الملكية الأردنية

الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي أثناء الاجتماع

أخبار محلية الصناعة: 30 منشأة استشارية استفادت من برنامج تنشيط الصادرات بمرحلته الاولى

البنك المركزي الأردني

خاص بالوكيل اعتبارا من بداية العام المقبل.. تطبيق التعليمات الجديدة لحماية المستهلك المالي بين المقترضين والبنوك الأردنية

بورصة نيويورك - وول ستريت

أسواق ومال توقعات بنمو قوي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث



 


الأكثر مشاهدة