الأميرة غيداء طلال تلتقي ناجيات من سرطان الثدي ومثقفات صحيّات

10:35 ص

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الوكيل الإخباري- التقت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، اليوم الثلاثاء، مع عدد من السيدات المستفيدات والداعمات للبرنامج الأردني لسرطان الثدي، الذي يعمل بقيادة مؤسسة الحسين للسرطان، للحديث عن أهمية إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. اضافة اعلان





وقالت سموها، خلال اللقاء، "أوجّه ندائي لكلّ امرأة أن تتحمّل مسؤوليّة صحّتها، وأن تبادر فورًا إلى إجراء الفحص المبكّر، الذي يلعب دورا أساسيّا في إنقاذ الحياة".



واستمعت سموها، خلال اللقاء، الذي حضره مدير عام المركز الدكتور عاصم منصور ومدير عام المؤسسة نسرين قطامش ومئة سيدة من مختلف محافظات المملكة، إلى قصص من ناجيات، وإلى مثقفات صحيّات تحدّثن عن دورهن بتوعية السيدات لإجراء فحوصات الكشف المبكر.



ويأتي اللقاء تزامنا مع الحملة العربية للتوعية بسرطان الثدي، التي تم إطلاقها للعام التاسع على التوالي، تحت شعار "خطوة نحو الحياة.. افحصي"، بهدف رفع التوعية بسرطان الثدي، وتشجيع السيدات العربيات على إجراء فحوصات الكشف المبكر.