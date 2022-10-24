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الإثنين، 24-10-2022 01:49 م

الإتحاد لتزويد المعدات تطلق علامة هونشي الفاخرة في السوق الأردني رسمياً

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الإتحاد لتزويد المعدات في الأردن، عن الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية "هونشي" بالتزامن مع افتتاحها لصالة عرض فاخره  في شارع مكة وذلك من خلال حفل تدشين اقيم في فندق السانت ريجيس. وهذا وقد حضر الحفل لفيف من السفراء وكبار الشخصيات ورجال الأعمال في المجتمع الأردني والصحافة المحلية ورواد المنصات الإلكترونية.

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بدأت صناعة "هونشي" والتي تعني العلم الأحمر باللغة الصينية، في عام (1958) كعلامة للسيارات الرئاسية لقادة الدول والوكالات الحكومية، ومنذ ذلك الحين تعد "هونشي" واحده من اهم العلامات التجارية التي تتميز بالتكنولوجيا المتطورة، الراحة، والرفاهيه لكل من يقتنيها.
واصلت علامة هونشي المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة، تألقها في نيل الجوائز المهمه بعد الاعلان عن فوزها بجائزة أفضل سيارة حديثة تحاكي مستقبل السيارات الفاخرة لعام 2021 / 2020 في حفل اعلان جوائز الدورة التاسعة لجائزة بي آر أرابيا الوطنية لقطاع السيارات.


وبهذه المناسبه اعرب المهندس محمد عمر شاهين عن سعادته بإثراء سوق السيارات الأردني بعلامة "هونشي " الفاخره  وسوف نعمل على حشد كامل طاقتنا لتعزيز هذه العلامة  لتصبح واحده من أهم العلامات التجارية في المملكه.

 



 




 

 


 

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