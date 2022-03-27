الإجابات على جميع أسئلتك حول هاتف HUAWEI P50 Pro الجديد

الوكيل الاخباري - هل تعرف عن ماذا يتحدث الجميع؟ إذا قلت هاتف HUAWEI P50 Pro الذي يتوفّر حاليًا في الأردن، فأنت على حق؛ على الأقل عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية.

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يُطلَق على الهاتف لقب أفضل هاتف ذكي مزوّد بكاميرا بتصميم جمالي؛ فهو يحتوي على كل ما تريده في هاتف ذكيٍ رائد في عام 2022: نظام كاميرا رائع، وتصميم أنيق، وعمر بطارية طويل، وسرعات شحن استثنائية، وغير ذلك الكثير.

ونظرًا لأنه الهاتف الرائد الذي طال انتظاره من هواوي، فقد يكون لديك العديد من الأسئلة حوله. وستُجيب هذه المقالة عن كل أسئلتك حول هذا الهاتف!



ما الذي يميز كاميرا هاتف HUAWEI P50 Pro؟

تُعرَف هواتف هواوي من فئة P بكاميراتها الرائعة والتحسينات الرائدة التي تُضاف لها باستمرار. ومع هاتف HUAWEI P50 Pro، وصلت الكاميرات إلى مستوى جديد من التطور.

يتكون نظام الكاميرا True-Form Dual-Matrix في هذا الهاتف من مصفوفة الكاميرا الرئيسية القوية ومصفوفة SuperZoom Matrix، والتي تُقدّم صورًا بدقة فائقة ونطاق ديناميكي عالٍ. وتستفيد كاميرات الهاتف أيضًا من محركات معالجة الصور الرائعة. وينتج عن تكامل الكاميرات مع HUAWEI XD Optics والمحرك HUAWEI XD Fusion Pro صورًا أكثر إشراقًا ودقة ووضوحًا من حيث التفاصيل.



تظهر التحسينات الهائلة على ألوان الصور الملتقطة واضحةً في هاتف HUAWEI P50 Pro؛ فقد بذلت هواوي الكثير من الجهد لتبدو الألوان التي تلتقطها الكاميرات تمامًا كالتي تراها بعينيْك، بفضل تعديل أكثر من 2000 لون في التدرج اللوني الكامل.

ويضم الهاتف أيضًا نظام تصفية الألوان الفائق الجديد مع محرك True-Chroma Image Engine وتقنية الدقة فائقة الوضوح - Super HDR ليوفّر تحسينات شاملة على التفاصيل والنطاق الديناميكي.



ولا تقتصر براعة هاتف HUAWEI P50 Pro على التصوير الفوتوغرافي فحسب؛ إذ يتألق الهاتف أيضًا في تسجيل الفيديو. تدعم كاميرا True-Form Dual-Matrix تسجيل الفيديو بدقة 4K باستخدام كل من الكاميرات الأمامية والخلفية.

وتتمتع عدسة زوم بيريسكوب في الهاتف بمدى تكبير يصل إلى 200 مرة، مما يُمكّن المستخدمين من تصوير الأشياء البعيدة. ويدعم الهاتف أيضًا جيلًا جديدًا من تقنية تثبيت الصورة AIS Pro، ويكمّلها جهاز OIS الجديد تمامًا، لتحصل على تجارب تثبيت محسّنة إلى حد كبير.



ورُغم أنّ كاميرات الصور الشخصية على الهواتف قد لا تصل إلى المستوى المرغوب، إلّا أن كاميرا سيلفي هاتف HUAWEI P50 Pro المدعمة بتقنية التركيز التلقائي - AF Selfie فائقة؛ فهي كاميرا True-Chroma Selfie بعدسة تصوير عريضة بزاوية 100 درجة؛ أي أنّها واسعة بما يكفي لالتقاط صور سيلفي للمجموعات الكبيرة وآفاقٍ تخطف الأنفاس.



كيف يساهم تصميم الهاتف في تجربة المستخدم الإجمالية؟

لا يكتفي هاتف HUAWEI P50 Pro بإمتاعك بصورٍ جميلة فقط، فهو أيضًا جميل بنفسه؛ فقد تغيّر شكل الكاميرا الكبير والقوي على الهاتف إلى تصميم دائري مزدوج مميز تعرفه بمجرد رؤيته.

وبالإضافة إلى تصميم الكاميرا المزدوجة المصفوفة اللافت للنظر، تبدو جميع الجوانب الأخرى للهاتف جذّابة بشكل مذهل أيضًا. فالجزء الأمامي من الهاتف مغطى بشاشة كبيرة منحنية ثلاثية الأبعاد تضم كاميرا متناغمة ذات فتحة واحدة في الأعلى.

تدعم هذه الشاشة النطاق الديناميكي العالي (HDR) والتدرج اللوني الكامل P3 مما يوفر تجربة مرئية لا مثيل لها لمقاطع الفيديو والألعاب. وعلاوة على ذلك، توفّر لك الشاشة أيضًا معدل تحديث عالٍ بقوة 120 هيرتز ومعدل أخذ عينات باللمس بقوة 300 هيرتز؛ ويعني كلاهما أن كل شيء على الشاشة سيبدو ناعمًا كالحرير. وأمّا عن اللون، فيتوفر الهاتف بتصميميْ Cocoa Gold وGolden Black للاختيار من بينهما، وكلاهما يبدو أخّاذًا.



هل عمر بطارية هاتف HUAWEI P50 Pro جيد بما يكفي للاستخدام المكثف؟

نعم، يتمتع هاتف HUAWEI P50 Pro بعمر بطارية جيد جدًا. فحتى في هيكله النحيف والخفيف، يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4360 ميللي أمبير. ويدعم الهاتف أيضًا تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط سلكيًا وبقدرة 50 واط لاسلكيًا. ولذلك، حتى عندما تنفد البطارية، لن يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لإعادة شحنها مرة أخرى.



كيف يمكن لميزات الجهاز الفائق المساعدة في تبسيط حياتك؟

يعمل هاتف HUAWEI P50 Pro بواسطة نظام EMUI 12 الذي يوفّر واجهة مستخدم مبتكرة بمظهر نقي وأنيق. ويجعل الهاتف التحكم في أجهزة متعددة في وقت واحد أمرًا سهلًا مثل التحكم في جهاز واحد، وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device؛ إذ تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم السهل أو إعداد التعاون متعدد الأجهزة مع الأجهزة الأخرى، مثل سماعات FreeBuds وجهاز MatePad اللوحي وحاسوب MateBook المحمول.

وباستخدام نظام الملفات الموزعة، يمكن لهاتف HUAWEI P50 Pro أيضًا العمل كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى الملفات التي تريدها بسهولة أكبر من أي وقت مضى.

وبالإضافة لما سبق، يتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر والآمن على هاتف HUAWEI P50 Pro؛ ليمكن المستخدمين من تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.



يتوفر هذا الهاتف الرائع حاليًا في الأردن باللونيْن Cocoa Gold و Golden Blackبسعر769 دينارًا مع هدية مجانية عبارة عن ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro؛ وسعرها الأصلي 159، وبإمكانك اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

ويأتي الهاتف أيضًا مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان سنة أو سنتين وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة سنة. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.



الآن، وبعد أن عرفت الكثير عن هاتف HUAWEI P50 Pro، فقد أصبحت تعرف أنّه الهاتف الذي تحتاجه لهذا العام، وأنّ اقتنائك لهذا الهاتف الذكي الرائد هو قرار صائب لا محالة.