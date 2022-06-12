الإجابات عن جميع أسئلتك حول ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro الخالدة مع الأناقة التقنية على معصمك

الوكيل الإخباري - لقد وصلت سلسلة HUAWEI WATCH GT 3 Pro الجديدة بالفعل إلى الأسواق وتخلق حالة من الجنون بين عشاق الساعات الذكية.

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يبدو أن هذه الساعة قد أصابت في جميع الملاحظات من حيث التصميم والميزات؛ إذتتميز بتصميم مذهل، وعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، وإدارة صحية احترافية، وأكثر من 100 وضع تمرين؛ بما في ذلك وضع الغوص الحر الاحترافي والرائع، والمزيد! وتتوافق الساعة مع أجهزة هواوي وأجهزة Android وiOS الأخرى، مما يجعلها خيارًا رائعًا للكثيرين.

ومع ذلك، نعلم أنلديك عددًا من من الأسئلة التي تحتاج إلى إجاباتها قبل أن تتمكن من اتخاذ قرارك. هنا، يمكنك العثور على إجابات لجميع الأسئلة المهمة المتعلقة بالساعة الذكية الجديدة من هواوي.



ما كل هذه الضجة حول تصميم HUAWEI WATCH GT 3 Pro ؟

صحيح أن الكثير من الناس يصابون بالجنون بشأن تصميم هذه الساعة الذكية ولأسباب وجيهة.

بالنسبة للمبتدئين، تضفي الساعة أناقة الساعات الفاخرة الراقية، مع تصميم مراحل القمر الذي يضفي إحساس الساعات الكلاسيكية والفاخرة، ليمكنهم من خلالها مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيّرها.

ولاستكمال التصميم المذهل، تستخدم هواوي في الساعة الجديدة مواد رائعة وعالية الجودة.



تأتي الساعة في نوعين مختلفين: ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro إصدار التيتانيوم، وساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro إصدار السيراميك وكلاهما يسرّ الناظرين.

يضفي إصدار التيتانيوم مظهرًا جديدًا وملمسًا رائعًا مع تصميم بسيط ويستخدم تقنيات التلميع الدقيقة من الدرجة الفاخرة لإضفاء لمسة نهائية متميزة.

وتأتي الساعة مع علبة معدنية من التيتانيوم وعدسة زجاجية من الياقوت وغطاء خلفي من السيراميك؛ وكلها مواد متميزة ومتينة للغاية.



أما إصدار السيراميك، فيمتلك تصميمًا أنيقًا ولمعانًا طبيعيًا ناعمًا يُبرز سمات الساعة الأنثوية الأنيقة.

ويتألق بريق السيراميك بلمعته الحرفية مع كل دقة على معصمك.

وتتميز الساعة بقرص زهرة حصري مع تأثيرات ديناميكية، وتظهر التأثيرات الخمسة المختلفة للقرص أشكالًا مختلفة من الزهرة مع مرور الوقت.

ويتغير قرص الزهرة الديناميكي بمرور الوقت مجسدًا براعة التصميم الفني.

ويرمز تفتّح الزهرة إلى مرور الوقت بطريقة رائعة ويضفي أيضًا لمسة جميلة إلى طريقة العرض.



كم من الوقت تدوم البطارية في الساعة الذكية؟



يُعدّ عمر البطارية الطويل من أبرز مزايا سلسلة HUAWEI WATCH GT 3 Pro، وهي ميزة مؤثرة في الساعات الذكية.

يأتي إصدار التيتانيوم بعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا من الاستخدام العادي و7 أيام في سيناريوهات الاستخدام المكثف.

أما إصدار السيراميك، فيمتلك عمر بطارية يصل إلى 7 أيام.

ويضمن لك عمر البطارية الطويل إمكانية ارتداء الساعة طوال اليوم وحتى أثناء النوم.

ونظرًا لأنها تدعم الشحن اللاسلكي السريع، فيمكنها أن تمنحك الطاقة الكافية ليوم كامل خلال 10 دقائق فقط من الشحن.



كيف تفيد ميزة تخطيط القلب الكهربائي الموجودة في الساعة؟

هل هناك ميزات أخرى لإدارة الصحة فى سلسلة HUAWEI WATCH GT 3 Pro؟



تدعم سلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT 3 Pro جمع بيانات مخطط القلب الكهربائي (ECG)، والتي يمكن أن توفر قياسات تخطيط القلب الكهربائي بدقة، إضافةً إلى التحليل في الوقت الفعلي والنظم الجيبي للقلب واكتشاف الرجفان الأذيني وإرسال إشعارات حول نبضات الأذين والبطين المبكرة للمستخدم.

وتدعم أيضًا الكشف عن تصلب الشرايين، مما يتيح للمستخدم منع مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بشكل فعال.

وتوفر الساعة أيضًا مزايا الإدارة الصحية الشاملة التي تضم تتبع معدل ضربات القلب ومستوى تشبع الأكسجين بالدم وجودة النوم وصحة الجهاز التنفسي ومستوى الضغط، مما يساعد المستخدم في متابعة التغيرات الحاصلة في جسمه.

ويمكنك باستخدام تطبيق HUAWEI Health على الهاتف المحمول مزامنة بيانات التمرين في الوقت الفعلي ومزايا تتبع الحالة الصحية لمراقبة صحتك وصحة عائلتك.

وتعمل تقنية HUAWEI TruSeenTM 5.0+ على تحسين دقة تتبع معدل ضربات القلب ودقة مستوى تشبع الأكسجين في الدم SpO2 خاصة في سيناريوهات التمرين، وتم تحسين دقة مراقبة معدل ضربات القلب الديناميكية بشكل كبير.



هل تنصحون بهذه الساعة لتتبع التمرين؟



تعدّ ميزات التمرين في ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro جيدة بشكل استثنائي، حتى لعشاق اللياقة البدنية المتشددين. توفر الساعة العديد من أوضاع التمرين الاحترافية مثل وضع رياضة الجولف والجري والمشي وتسلق الجبال والمشي لمسافات طويلة والجري لمسافات طويلة وركوب الدراجات والسباحة في المياه المفتوحة والترياثلون والتزلج على الجليد والتزلج على الثلج لمسافات طويلة والتدريبات الحرة وجهاز الإليبتيكال وجهاز التجديف.

تحتوي هذه الساعة على وضع الغوص الحر حتى عمق 30 مترًا، وهي ميزة نادرة جدًا في الساعات الذكية.

لذا، فإن الجواب هو نعم وبالتأكيد نوصي بساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro لتتبع التمرين. أخيرًا وليس آخرًا، تأتي هذه الساعة الرائعة بمزايا المساعدة اليومية المريحة أيضًا.



إن كنت تبحث عن ساعة ذكية لنفسك أو لأحبائك هذا الموسم، فإن ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro هي بلا شك الخيار الصحيح.

تتوفر هذه الساعة الرائعة حاليًا في الأردن بسعر يبدأ من 269 دينارًا، ويمكن اقتناء إصدار التيتانيوم من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh ، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، في حين يمكن اقتناء إصدار السيراميك من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

وتأتي الساعة مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث تتمتع بضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة عام، وسيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.