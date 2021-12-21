الإنترنت اللاسلكي أصبح أسرع وأذكى وأكثر فعالية مع جهاز HUAWEI WiFi AX3 بمميزاته الاستثنائية

الوكيل الاخباري - الواي فاي هو ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في كل مكتب ومنزل، وما زال هذا الاختراع المميّز، والذي بدأ ثورةً فعلية،في تطورٍ مستمر،ممّا جعلنا بحاجة للتفكير بتحسينات وتطويرات مستمرة لقدرات أجهزة الراوتر.

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بالتأكيد على أجهزة الراوتر أن تكون سريعة، وموثوقة، وسهلة الاستخدام، وآمنة؛ وذلك لتستطيع التناغم مع احتياجات المستخدمين المتزايدة.

لحسن الحظ، أطلقت هواوي جهازها الأخيرHUAWEI WiFi AX3 والذي يدعم خاصية Wi-Fi 6.

ويوفّر الجهاز تكنولوجيا اتصال لاسلكي Wi-Fi 6 قوية، وخاصية Huawei Share ووحدة معالج Gigahome رباعية النواة وخاصية Huawei HomeSecTM لتوفير حماية وأمان أعلى.



سرعة شبكة لا تُقارنHUAWEI Wi-Fi 6 Plus



أهم ما يميّز جهاز HUAWEI WiFi AX3هو خاصية Wi-Fi 6 بلس، حيثُ يدعم الجهاز النطاق الترددي البالغ 160 ميجاهرتز لتغطية أوسع لمدى النطاق.

وبالإضافة لتكنولوجيا التزامن بترددات 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز ثنائية النواة؛ فإنَّ جهاز HUAWEI WiFi AX3 أسرع من أي جهاز راوتر آخر يدعم شبكة Wi-Fi 6 الأساسية.

وقامت هواوي بتزويد الجهاز بمجموعة رقائق الشبكة اللاسلكية لضمان تقديم جهازHUAWEI WiFi AX3 للسرعة القصوى المضاعفة مع شبكة Wi-Fi 6 بالإضافة لقدرات اختراق الجدران بقدرة عالية عند استخدامه مع أجهزة هواوي تستخدم شبكة Wi-Fi 6.



شبكة أقوى لتغطية مدى أوسع



بشكلٍ عام، فإنَّ أجهزة الراوتر المنزلية تحظى بقدرات اختراق جدران ضعيفة نسبيًا، حيثُ إنَّها في الغالب توضع في غرفة المعيشة وتعاني في توزيع الاتصال لباقي غرف المنزل بسبب الجدران التي تفصل غرفة المعيشة عن باقي غرف النوم.

ولكن الوضع مختلف تمامًا مع تكنولوجيا Huawei Wi-Fi 6فائقة السرعة في نطاق ترددي ضيق، حيثُ إنَّها تقوم بتقوية قوة الشبكة على أجهزة الهاتف المحمول التي تدعم تقنية HUAWEI Wi-Fi 6 وتمكّنها من إرسال إشارات أقوى بمقدار 6 ديسيبل باستخدام تقنية النطاق الترددي الديناميكي الضيق القائم على تقنية مزج طاقة مجموعة الرقائق.

وتقوم هذه التكنولوجيا بحل مشاكل بُطء شبكة الإنترنت وفشل الاتصال بالشبكة بسبب بُعد المسافة.

مع جهاز HUAWEI WiFi AX3 أصبح بإمكان جميع المستخدمين الاستمتاع باتصال أسرع بالشبكة القريبة من أجهزتهم، واتصال أكثر استقرارًا حتى من مسافة بعيدة.



خاصية Huawei Share



الأمر يتعدى السرعة الفائقة، حيثُ يمتاز جهاز HUAWEI WiFi AX3بسهولة الاستخدام، بفضل خاصية Huawei Share.

حيث يستطيعالمستخدمون توصيل الجهاز بالهاتف الذكي بالأجهزة التي تدعم خدمة NFC ومن خلال نقرة بسيطة للاتصال بشبكة الواي فاي.

ومع هذه النقرة للاتصال السريع، لا يتوجب على المستخدمين إدخال أي كلمة مرور للاتصال بالشبكة.

وسيستطيع ضيوفك الاتصال بالشبكة بكل سهولة باستخدام هذه الخاصية الموجودة على أجهزتهم الأندرويد، وقراءة البيانات الموجودة على الجزء السفلي الأيمن من جهاز HUAWEI WiFi AX3.



وحدة معالجة مركزية عالية الأداء من نوع Gigahome رباعية النواة 1.4 جيجاهرتز

تأتي سلسلة راوتر HUAWEI WiFi AX 3 مع وحدة المعالجة الخاصة من هواوي Gigahome ورقاقة Gigahome Wi-Fi 6.

ويمتاز الجهاز رباعي النواة بأنه مُدعَّم بوحدة معالجة مركزية عالية الأداء من نوع Gigahome رباعية النواة 1.4 جيجاهرتز توفّر أداء قوي وقوة معالجة تصل إلى12800 بمقياس DMIPS.



ويمتاز المعالج الذكي بقدرته المثالية على العمل وجدولة المهام لتقليل الضغط وضمان توفير تجربة اتصال سلسة حينَ تتصل عدة أجهزة بالشبكة.

ويدعم الجهاز كذلك النطاق الترددي الذي يصل لغاية 160 ميجاهرتز، والمزوَّد بتقنية مزج طاقة مجموعة من الرقائق.

وُيعتبر الجهاز أسرع بمرتين من أجهزة الراوتر الأخرى الموجودة في السوق، والتي تدعم النطاق الترددي لغاية 80 ميجاهرتز فقط.



احمِ شبكتك مع HUAWEI HomeSecTM



يحتوي المعالج على منطقة آمنة موثوقة TEE(بيئة تنفيذ موثوقة)، ويستخدم نظام تشغيلHarmony Microkernel لبناء حلول المنطقة الآمنة، كما أنه حاصل على شهادة الاعتماد CC EAL5 العالمية للأجهزة الموثوقة عالميًا بناءً على تقييمات معينة ودقيقة؛ ما يعني أنه يمكن أن يعمل بأمان في بيئة تجارية، وهو ما يوفر ضمانًا أمنيًا كبيرًا لأجهزتك.



ويستطيع جهاز HUAWEI WiFi AX3 أيضًا حمايتك ضد هجوم القوة الغاشمة، حيثُ تقوم التطبيقات المُقرصنة لشبكات الواي فاي بالبحث عن شبكات واي فاي قريبة أولًا، وإذا لم تستطع إيجادها، فإنَّها تقوم باختراق الشبكة من خلال إدخال عدة تخمينات لكلمة المرور في وقت قصير جدًا.

لذلك يمتاز جهاز HUAWEI WiFi AX3بنظام دفاعي ضد هجوم القوة الغاشمة؛ حيثُ يستطيع تحديد الهجمات بشكلٍ تلقائي من خلال معرفة محاولات تخمين كلمة المرور التي لم تتم يدويًا، ثم يقوم بحظر المهاجم.



في النهاية، ما يميّز جهازHUAWEI WiFi AX3هو إمكاناته الفائقة التي من الصعب مجاراتها، حيث يمتاز بالاتصال بشبكة Wi-Fi 6 بلس والتي تعد أسرع من شبكة Wi-Fi 6 الاعتيادية لمستخدمي أجهزة هواوي الذكية، كما يمتاز بخواص حماية وأمان فريدة من نوعها.

ويستطيع هذا الجهاز المميز اختراق الجدران بكل بساطة، ومن السهل عليه تمديد شبكة الواي فاي لتصل لأرجاء المنزل كافة. إنه بالفعل أفضل وأذكى اختيار لمنزلك.



لا تتردد باقتناء جهاز الراوترHUAWEI WiFi AX3 المتوفر حاليًا في الأردن بسعر 54 دينار أردني بدلًا من 69 دينار أردني، ضمن عرض ساري لغاية تاريخ 2 كانون الثاني 2022 عبر متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني من خلال الرابط:

https://store.reach-tele.com/ar/smart-home/huawei-wifi-ax3-quad-core، أو عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-wifi-ax3-quad-core-ar/، أو عبر زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.