الابتسامة للسياحة والسفر تعلن رحلات صيف 2023 بأفضل الأسعار

الوكيل الإخباري - "احجز رحلتك الصيفية 2023 الآن مع الابتسامة للسياحة والسفر وتمتع بوجهات رائعة وخدمات فاخرة. #رحلات_صيف_2023"

شرم الشيخ 4 ايام 3 ليالي 199 دينار

اسطنبول 4 ايام 3 ليالي 250 دينار ( جولة مجانية )

طرابزون 8 ايام 7 ليالي 375 دينار ( 5 جولات مجانية )

انطاليا 5 ايام 4 ليالي 310 دينار

بيروت 4 ايام 3 ليالي 315 دينار ( جولة مجانية )

جورجيا " باتومي" 8 ايام 7 ليالي 285 دينار ( مع جولتين مجانية )

جورجيا " تبليسي" 8 ايام 7 ليالي 430 دينار ( مع جولتين مجانية )

جورجيا " تبليسي + باتومي" 8 ايام 7 ليالي 370 دينار (مع رحلتين مجانية)

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📍اسعارنا تشمل:

- تذاكر الطيران ذهاب وعودة .

- الاقامة بالفندق شامل جميع الوجبات والمشروبات ( شرم الشيخ )

- الاقامة بالفندق شامل وجبة الافطار ( جميع الوجهات الاخرى )

- الاستقبال والتوديع من قبل المندوب .

- جميع الضرائب و الرسوم .

🔸 سافر معنا بأبتسامة 😊

⏰ نستقبلكم في جميع فروعنا من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً ⏰

للحجز والاستفسار:

عمان - السابع بجانب الملكية الاردنية :

0771030000 - 065822111

عمان - دوار الشرق الاوسط :

0788885020 - 064742021

الزرقاء :

0788882111 - 053982021

سحاب :

0777723030 - 064023031

















