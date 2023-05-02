الثلاثاء 02-05-2023
الوكيل الاخباري

ترقيات في الجامعة الهاشـمية - أسماء

الأمن: حجز وإيقاف العمل بـ 122 رخصة قيادة منذ البدء بتفعيل نظام النقاط المرورية

الخلايلة: لا جلسات نيابية تحت القبة الأربعاء

ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان لتصل الى 14.2 مليار دينار

مؤسسة ولي العهد تنفذ 36 فعالية رمضانية في مختلف المحافظات

العراق: السليمانية تتعرض لهجوم جوي

استطلاع: الغالبية العظمى من الأردنيين يثقون بالأجهزة الأمنية

بريطانيا.. أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا

وزارة الشباب تنفذ دورات في مجال التواصل مع ذوي الإعاقة

الصفدي يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قضايا إقليمية

الثلاثاء، 02-05-2023 12:35 م

الابتسامة للسياحة والسفر تعلن رحلات صيف 2023 بأفضل الأسعار

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الوكيل الإخباري - "احجز رحلتك الصيفية 2023 الآن مع الابتسامة للسياحة والسفر وتمتع بوجهات رائعة وخدمات فاخرة. #رحلات_صيف_2023"
شرم الشيخ 4 ايام 3 ليالي 199 دينار
اسطنبول 4 ايام 3 ليالي 250 دينار ( جولة مجانية )
طرابزون 8 ايام 7 ليالي 375 دينار ( 5 جولات مجانية ) 
انطاليا  5 ايام 4 ليالي 310 دينار 
بيروت 4 ايام 3 ليالي 315 دينار ( جولة مجانية )
جورجيا " باتومي" 8 ايام 7 ليالي 285 دينار ( مع جولتين مجانية )
جورجيا " تبليسي" 8 ايام 7 ليالي 430 دينار ( مع جولتين مجانية )
جورجيا " تبليسي + باتومي" 8 ايام 7 ليالي 370 دينار (مع رحلتين مجانية)

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📍اسعارنا تشمل:
- تذاكر الطيران ذهاب وعودة .
- الاقامة بالفندق شامل جميع الوجبات والمشروبات ( شرم الشيخ )
- الاقامة بالفندق شامل وجبة الافطار ( جميع الوجهات الاخرى )
- الاستقبال والتوديع من قبل المندوب .
- جميع الضرائب و الرسوم .
🔸 سافر معنا بأبتسامة 😊 
⏰ نستقبلكم في جميع فروعنا من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً ⏰
للحجز والاستفسار:
عمان - السابع بجانب الملكية الاردنية :
0771030000 - 065822111  
عمان - دوار الشرق الاوسط :
 0788885020 - 064742021
الزرقاء :
 0788882111 - 053982021
سحاب :
 0777723030 - 064023031









 




 

 


 

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