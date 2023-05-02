الابتسامة للسياحة والسفر تعلن رحلات صيف 2023 بأفضل الأسعار

الوكيل الإخباري - "احجز رحلتك الصيفية 2023 الآن مع الابتسامة للسياحة والسفر وتمتع بوجهات رائعة وخدمات فاخرة. #رحلات_صيف_2023"
شرم الشيخ 4 ايام 3 ليالي 199 دينار
اسطنبول 4 ايام 3 ليالي 250 دينار ( جولة مجانية )
طرابزون 8 ايام 7 ليالي 375 دينار ( 5 جولات مجانية )
انطاليا 5 ايام 4 ليالي 310 دينار
بيروت 4 ايام 3 ليالي 315 دينار ( جولة مجانية )
جورجيا " باتومي" 8 ايام 7 ليالي 285 دينار ( مع جولتين مجانية )
جورجيا " تبليسي" 8 ايام 7 ليالي 430 دينار ( مع جولتين مجانية )
جورجيا " تبليسي + باتومي" 8 ايام 7 ليالي 370 دينار (مع رحلتين مجانية)
📍اسعارنا تشمل:
- تذاكر الطيران ذهاب وعودة .
- الاقامة بالفندق شامل جميع الوجبات والمشروبات ( شرم الشيخ )
- الاقامة بالفندق شامل وجبة الافطار ( جميع الوجهات الاخرى )
- الاستقبال والتوديع من قبل المندوب .
- جميع الضرائب و الرسوم .
🔸 سافر معنا بأبتسامة 😊
⏰ نستقبلكم في جميع فروعنا من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً ⏰
للحجز والاستفسار:
عمان - السابع بجانب الملكية الاردنية :
0771030000 - 065822111
عمان - دوار الشرق الاوسط :
0788885020 - 064742021
الزرقاء :
0788882111 - 053982021
سحاب :
0777723030 - 064023031