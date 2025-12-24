"الاتحاد" أول بنك في الأردن يحصل على شهادة ISO 37301 الدولية لنظام إدارة الامتثال

وتعكس هذه الشهادة التي يمنحها فريق الخبراء في TQCSI، المؤسسة الدولية المعتمدة من JAS-ANZ وANAB، قدرة البنك على تطوير إطار متكامل لإدارة الامتثال قائم على مجموعة من الركائز الأساسية، تشمل الحوكمة الفاعلة، وتقييم مخاطر الامتثال، وتوثيق السياسات والإجراءات، وتوفير التدريب والتوعية المستمرة للموظفين، إلى جانب البناء على آليات المراقبة والتحسين المستمر لضمان استدامة الالتزام بالمعايير العالمية.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد، منتصر دوّاس، أن حصول البنك على هذه الشهادة هو دليل على التزام البنك العميق بممارسات الامتثال القوية والتميز التشغيلي وترسيخ ثقافة الشفافية في كافة محاور العمل البنكي.
وثمّن دوّاس الدور المحوري الذي لعبه فريق التكنولوجيا التنظيمية في البنك، مشيداً بخبراتهم العالية وجهودهم المستمرة وتعاونهم الدائم الذي كان له الأثر الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي.
وتُعد شهادة (ISO 37301) المعيار العالمي الأبرز الذي يحدد متطلبات تطوير وتنفيذ وصيانة وتحسين نظم إدارة الامتثال في المؤسسات، ويُعد حصول بنك الاتحاد عليها دليلاً دولياً على نضج أنظمته الرقابية وقدرته على الوفاء بالتزاماته التنظيمية والقانونية بكفاءة عالية.
-
