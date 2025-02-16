الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية يُكرم تويوتا ويشيد بدعم المركزية تويوتا المتواصل

الوكيل الإخباري- أشاد الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية بالدور الكبير التي تلعبه شركة تويوتا موتور كوربوريشن (Toyota Motor Corporation) في دعم قطاع الرياضات الإلكترونية؛ حيث تُعد الداعم الرئيسي من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير هذه الرياضات، كما ثمّن الاتحاد الدور المحوري الذي تؤديه شركة "المركزية تويوتا" بوصفها الراعي الرئيسي للاتحاد والمنسق الأساسي لهذه الرياضات في الأردن والمنطقة.

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جاء ذلك خلال تكريم ماسارو شيمادا، نائب المدير العام لشركة تويوتا والرئيس التنفيذي لقسم TIME، أثناء لقائه مع حازم بواب، نائب رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، بحضور نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية".



وعبر بواب عن اعتزاز الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية بهذه الشراكة مع شركة "تويوتا" و"المركزية تويوتا" مؤكدًا أهمية التعاون الدائم وانعكاسها على الرياضات الإلكترونية بما يخدم استراتيجية الاتحاد ورؤيته في تطوير رياضته على مختلف المستويات.