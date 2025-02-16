الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية يُكرم تويوتا ويشيد بدعم المركزية تويوتا المتواصل

جاء ذلك خلال تكريم ماسارو شيمادا، نائب المدير العام لشركة تويوتا والرئيس التنفيذي لقسم TIME، أثناء لقائه مع حازم بواب، نائب رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، بحضور نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية".
وعبر بواب عن اعتزاز الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية بهذه الشراكة مع شركة "تويوتا" و"المركزية تويوتا" مؤكدًا أهمية التعاون الدائم وانعكاسها على الرياضات الإلكترونية بما يخدم استراتيجية الاتحاد ورؤيته في تطوير رياضته على مختلف المستويات.
من جانبه، قال حداد: "يسعدنا التعاون المستمر مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية؛ حيث نرى في هذه الشراكة فرصة لتعزيز حضور الأردن في المشهد الإقليمي والعالمي للرياضات الإلكترونية. يعكس التزامنا بتطوير هذه الرياضات رؤيتنا في "المركزية تويوتا" لدعم الابتكار والشباب في المملكة، سواء من خلال تنظيم البطولات الإقليمية مثل "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي استقطب بنسخته الأخيرة أكثر من 500 متسابق من 17 بلدًا، أو من خلال تمكين الشباب الأردني للمشاركة والمنافسة على أعلى المستويات".
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