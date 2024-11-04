الاتحاد الاردني لكرة السلة وشركة CFI يجددان أنشطة الاتحاد والدوري الممتاز للعام الرابع على التوالي

الوكيل الإخباري- جدد الاتحاد الأردني لكرة السلة وشركة CFI اتفاقية رعاية منتخبات الصقور، وأنشطة الاتحاد والدوري الممتاز للعام الرابع توالياً، لتستمر CFI بموجبها الشريك الرئيسي للاتحاد.



جاء ذلك خلال حفل توقيع الشراكة الذي أقيم ظهر يوم الأحد 3 تشرين ثاني (نوفمبر) في مقر الاتحاد، بحضور رئيس الاتحاد السيد محمد عليان، والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة CFI، السيد لؤي عازار، وأمين سر الاتحاد المهندس نبيل ابو عطا، وعدد من نجوم منتخب الرجال وممثلي وسائل الإعلام الرسمية.



وقدم الرئيس، شكر وتقدير أسرة الاتحاد إلى شركة CFI، التي تعد رائدة في مجال التداول والاستثمار، وأضاف: "نثمن توسيع اتفاقية الرعاية مع شركة CFI، مؤكدا أن توسيع الشراكة يجسد أقصى معايير النجاح في تسويق وترويج أنشطة الاتحاد وبطولاته خلال السنوات الماضية، ومؤكدا على نجاح واستدامة كرة السلة الأردنية".

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وقال: يسعدني الإعلان عن تجديد اتفاقية الشراكة مع شركة سي أف آي للعام الرابع تواليا، والتي تعد من الشركات الرائدة في تسويق منتجاتها.



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة CFI، السيد لؤي عازار ، عن فخره واعتزازه بالشراكة مع الإتحاد الذي اعتاد تحقيق الإنجازات وإظهار الصورة الإيجابية للرياضة الأردنية، "فخورون برعاية الصقور مع وجود منتخب وطني قوي ينافس بشراسة في لعبة كرة السلة، هذا الدعم يمثل جزءا من واجبنا حتى نكون مساهمين بشكل فعال في المؤسسات الوطنية".

وأضاف: "وجهنا دعمنا لرعاية أنشطة اتحاد كرة السلة في الموسمين المقبلين، خصوصا وأن اتحاد السلة يمثل نقطة انطلاقنا الحقيقية في بناء الشراكات الاستراتيجية ودخول سوق الرياضة قبل نحو أربع مواسم والإستثمار به".



في المقابل، عبر أمين السر العام للاتحاد المهندس نبيل أبو عطا عن شكره وامتنانه للشراكة المتجددة مع CFI، بقوله: "نحن لسنا شركاء ماليين مع سي إف آي فقط، وإنما بدعمها دخلنا في مشاريع السلة وساعدتنا على تنفيذ برامجنا وضمان إنجازها على أرض الواقع، يمكن القول أن التمكين هو عنوان شراكتنا".



وتابع: "نؤمن بمؤسسية عمل الإتحاد وليس الأشخاص، تجديد الشراكة يؤكد أن الأمور تكون سهلة لمن يأتي خلفنا، لقد وضعنا مسودة مشروع موازنة الإتحاد منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، وفيها الدعم المالي، كما قمنا ببناء خارطة الطريق على وضوح ورؤية شاملة بدعم الأندية والمنتخبات الوطنية"، مشددا أن مبالغ الرعاية كاملة تنفق على خدمة اللعبة، خصوصا وأن الموازنة باتت بدون أي عجز.



يذكر أن شركة CFI، العلامة التجارية لكل ما يتعلق بالتداول والاستثمار، مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة والحضور الراسخ في المراكز المالية الرئيسية في العالم، تهدف إلى قيادة المجال من خلال الابتكار والشفافية، وتمكين المتداولين والمستثمرين بحماس وشغف من خلال تقديم أفضل خدمات التداول وأكثرها دقة والمصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم الشخصية.