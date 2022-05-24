الثلاثاء 24-05-2022
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الملك يسلم الأميرة بسمة ميدالية مئوية الدولة الأولى
الخصاونة يفتتح برجا استثماريا في مشروع العبدلي
الملك يوجه خطابا للأردنيين الأربعاء
الملكة رانيا تلتقي سيدات من مطبخ الكرمة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
شركة البوتاس العربية تهنئ الوطن وقائده بعيد الاستقلال
الاتحاد الوطني والاردنية للطيران يهنئان بعيد الاستقلال
كابيتال بنك يعيد إطلاق برنامج التقسيط المريح بمزايا إضافية
بمناسبة عيد الإستقلال .. الشركة الاردنية للطيران تقدم تذكرة سفر مجانية لأول خمسة أشخاص تاريخ ميلادهم يصادف ٢٥-٥
كورونا
كورونا
فايزر.. 3 جرعات من اللقاح للأطفال أقل من 5 سنوات
دراسة.. كورونا مرتبط بضعف في وظائف القلب
43% من الروس يخشون من الإصابة بفيروس كورونا
الإمارات تسجل 373 إصابة جديدة بكورونا دون وفيات
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فيديو منوع
فيديو أرشيفي
مرض قد يكون مميتا في حالات نادرة .. جدري القرود
الوجهات التي قصدها أردنيون خلال عطلة عيد الفطر
شيرين ابو عاقلة .. اتضحت الصورة .. وغابت التغطية
كعك العيد من صنع سيدات أردنيات .. وأم خليل تروي قصتها
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
صور .. طفل يتسلل الى طائرة ويعرقل اقلاعها في العراق
انقطعت عنهم المياه .. فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لشبان في صحراء السودان
فيديو وصور .. شلالات نياجرا باللونين الأزرق والأخضر باطلالة ساحرة
اليوم العالمي للسلحفاة .. أسرار عن أقدم مخلوق على الأرض
ملاعب
ملاعب
الأمن العام يكرم فريق خماسي كرة القدم
موقع ملاعب يرصد أراء وسيم البزور ونجوم معان والشباب
أبرز ردود الأفعال بعد فوز الوحدات على سحاب
17 هدف في الجولة السابعة ،، إليكم لائحة الهدافين
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برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
حجاوي: خطورة جدري القرود في ظهوره لأول مرة خارج أفريقيا
الخلايلة : تكلفة الحج هذا العام ستكون كما الأعوام الماضية وغرف 3 و 4 نجوم للحجاج الأردنيين
مدير السير: لا حملات على تظليل المركبات ونتعامل وفق القانون
الضمان يوضح حول القفزة الكبيرة في راتب المشترك عند تغيير المنشأة
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