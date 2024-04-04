الاردنية تعلن عن عروض تشجيعية لرحلات عيد الفطر المبارك

الوكيل الاخباري - اعلنت الاردنية للطيران عن عروضها الخاصة بمناسبة قرب عيد الفطر السعيد وجاء في الاعلان اسماء الوجهات التي يستطيع المسافر الحصول على تذاكر السفر باسعار تفضيلية وهي:

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( القاهرة / شرم الشيخ / الشارقة / جدة / موسكو / تبليسي / باتومي/ انطاليا )



وجاء باعلانها على منصاتها و موقعها الالكتروني انه يمكن الحجز و الحصول على الخصومات من خلال مكاتب السياحة المعتمدة لديها او عن طريق التواصل مباشرة مع الشركة :

مكتب الحجز الرئيسي : 0096265501760

او من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالشركة https://www.jordanaviation.jo/

او عن طريق الواتس اب :

00962777066111 / 00962777066080

� لزيارتنا :شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز ( ام اذينة ) . عمارة 55



