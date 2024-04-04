الاردنية تعلن عن عروض تشجيعية لرحلات عيد الفطر المبارك

الوكيل الاخباري - اعلنت الاردنية للطيران عن عروضها الخاصة بمناسبة قرب عيد الفطر السعيد وجاء في الاعلان اسماء الوجهات التي يستطيع المسافر الحصول على تذاكر السفر باسعار تفضيلية وهي:
( القاهرة / شرم الشيخ / الشارقة / جدة / موسكو / تبليسي / باتومي/ انطاليا )
وجاء باعلانها على منصاتها و موقعها الالكتروني انه يمكن الحجز و الحصول على الخصومات من خلال مكاتب السياحة المعتمدة لديها او عن طريق التواصل مباشرة مع الشركة :
مكتب الحجز الرئيسي : 0096265501760
او من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالشركة https://www.jordanaviation.jo/
او عن طريق الواتس اب :
00962777066111 / 00962777066080
� لزيارتنا :شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز ( ام اذينة ) . عمارة 55
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة