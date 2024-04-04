الخميس 04-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الاردنية تعلن عن عروض تشجيعية لرحلات عيد الفطر المبارك

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الخميس، 04-04-2024 12:13 ص

الاردنية تعلن عن عروض تشجيعية لرحلات عيد الفطر المبارك

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 الوكيل الاخباري - اعلنت الاردنية للطيران عن عروضها الخاصة بمناسبة قرب عيد الفطر السعيد  وجاء في الاعلان اسماء الوجهات التي يستطيع المسافر الحصول على تذاكر السفر باسعار تفضيلية وهي: 

اضافة اعلان

( القاهرة / شرم الشيخ / الشارقة / جدة / موسكو / تبليسي / باتومي/ انطاليا )


وجاء باعلانها على منصاتها و موقعها الالكتروني انه يمكن الحجز و الحصول على الخصومات من خلال مكاتب السياحة المعتمدة لديها او عن طريق التواصل مباشرة مع الشركة  :
مكتب الحجز الرئيسي :  0096265501760 
او من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالشركة https://www.jordanaviation.jo/ 
او عن طريق الواتس اب :
00962777066111 / 00962777066080
� لزيارتنا :شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز ( ام اذينة ) . عمارة 55

 


 

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