الاردنية للطيران ترعى افتتاح شركة نراك للسياحة و السفر و الحج و العمرة

الوكيل الاخباري - ضمن نطاق النشاطات والبرامج الشاملة التي تقدمها مجموعة شركات الأردنية للطيران لمكاتب السياحة والسفر، تتبنى الشركة دورًا حيويًا في دعم وتعزيز هذا القطاع الحيوي.



وتتضمن هذه البرامج مجموعة من المبادرات المبتكرة والمخصصة لتحقيق التنمية المستدامة في مجال السياحة، رعى السيد حمزة الخشمان مندوبًا عن الشركة الأردنية للطيران افتتاح مقر شركة نراك للسياحة والسفر في الصويفية، بحضور المدير العام السيد محمد القاسم بالإضافة لعدد كبير من رجال الأعمال الأردنيين من مختلف القطاعات.



تم التأكيد على: "أن الطيران والسياحة هما توأمان وجزء من نفس العملة. هذا القطاع له دور بارز في تطوير السياحة، ووسيلة النقل الجوي تلعب دورًا إيجابيًا في استقبال الزوار القادمين والمغادرين من المملكة.



وشدد حمزة الخشمان على أهمية تطوير السياحة، كما أشار إلى آخر قرارات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في البحر الميت وأكد دورها في تعزيز هذا القطاع.



ومن جهته عبر السيد محمد القاسم، عن سروره بمناسبة افتتاح مقر نراك للسياحة والسفر معلنًا عن التوسع المقبل لفروعها ليصل عددها إلى ثلاثة في الأردن، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بخدمة النمو السريع الذي يشهده السوق الأردني.



وهذا يشجع المستثمرين على الاستثمار بثقة، خاصةً مع المساهمة المستمرة من قبل الأردنية للطيران في دعم هذا النمو.



بالإضافة إلى ذلك، تسعى شركة الأردنية للطيران إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي مع مكاتب السياحة والسفر من خلال تقديم حلول مخصصة تلبي احتياجاتهم الفريدة. هذا التفاعل الوثيق يعزز من قدرة هذه المكاتب على تعزيز الوجهات السياحية في الأردن وزيادة الجذب السياحي.



و تعكس هذه الجهود التزام الشركة الأردنية للطيران بدعم وتعزيز صناعة السياحة وتعزيز تجربة السفر في المملكة، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

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