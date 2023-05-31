الأربعاء 31-05-2023
الوكيل الاخباري

هام من الأراضي والمساحة حول إلغاء معاملات نظام الكلف الإدارية

تشييع جثمان الشهيد أبو رموز بإجراءات عسكرية مشددة من الاحتلال

المركزي يعلن عن نتائج أذونات خزينة بقيمة 200 مليون دولار

زلزال بقوة 5.1 يضرب تركمانستان

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

بدء الاحتفالات الرسمية بزفاف ولي العهد اليوم

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

مستوطنون يحطمون مركبات الفلسطينيين في جنين

زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا

هبوط أسعار النفط عالمياً اليوم الأربعاء

الأربعاء، 31-05-2023 09:20 ص

الاردنية للطيران تزين مبانيها بمناسبة زفاف ولي العهد

DSC_2708


الوكيل الإخباري - زيّنت الشركة الأردنية للطيران مبانيها في منطقة ام اذينة بالعاصمة عمان بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والآنسة رجوة خالد السيف.

وهنأت ادارة الشركة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو ولي عهده الأمين والشعب الأردني بهذه المناسبة السعيدة .

وعبرت الشركة والمتمثلة بإدارتها عن فرحتها وأكدت أن حفل زفاف سمو ولي العهد يشكل فرحة لكل الأردنيين، وهو مناسبة عزيزة على قلوب الجميع.

 كما تضرعت لله عز وجل أن يكتمل العرس بالسعادة والخير، وأن يجعل الفرح حليفًا للأردن العزيز تحت القيادة الهاشمية الرشيدة.

اضافة اعلان

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
134295-Iskan Vcard-Adaptations-2-13

استرجاع نقدي بنسبة 25% على تطبيقات التوصيل باستخدام بطاقة ISKAN V-Card الرقمية

Samsung's House of Entertainment 2023 TVs

سامسونج تطرح مفهوم "منزل الترفيه الذكي" مع مجموعتها المذهلة من أجهزة التلفاز الذكية

اسطول من سيارات انفينيتي احتفالا بالزفاف الملكي 2

أسطول من سيارات انفينيتي يجول في شوارع عمّان احتفالاً بالزفاف الملكي المنتظر

WhatsApp Image 2023-05-28 at 2.30.13 PM

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تكرّم طلبتها الذين يجمعون بين الدراسة والعمل

PHOTO-2023-04-18-18-10-10

كابيتال بنك يتعاقد مع فندق فيرمونت عمان لتزويد كبار عملاء البنك بمزايا حصرية

Jo Academy Logo

"جو أكاديمي" تكسر فوبيا الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"

أخبار متعلقة
اسطول من سيارات انفينيتي احتفالا بالزفاف الملكي 2

أسطول من سيارات انفينيتي يجول في شوارع عمّان احتفالاً بالزفاف الملكي المنتظر

AMMRZ_Lobby_2075

فندق الريتز – كارلتون عمّان يحتفي بالذكرى السنوية الأولى لانطلاق عملياته ونجاحاتها

4

شخصيات سياسية واعلامية تبدى اعجابها بحرفية الشركة المهنية لصيانة الطائرات

WhatsApp Image 2023-05-24 at 2.39.53 PM

تحت شعار "زين تَفرَح بالحُسَيْن" زين تدعو الأردنيين لاحتفالها الضخم بمناسبة زفاف ولي العهد

231389

نشمي ترفل تنتج "جينا نبارك" بصوت ماجد زريقات احتفالاً بزفاف ولي العهد

WhatsApp Image 2023-05-11 at 5.04.53 PM

عروض الاردنية للطيران الى الشارقة