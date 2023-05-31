الاردنية للطيران تزين مبانيها بمناسبة زفاف ولي العهد

الوكيل الإخباري - زيّنت الشركة الأردنية للطيران مبانيها في منطقة ام اذينة بالعاصمة عمان بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والآنسة رجوة خالد السيف.



وهنأت ادارة الشركة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو ولي عهده الأمين والشعب الأردني بهذه المناسبة السعيدة .



وعبرت الشركة والمتمثلة بإدارتها عن فرحتها وأكدت أن حفل زفاف سمو ولي العهد يشكل فرحة لكل الأردنيين، وهو مناسبة عزيزة على قلوب الجميع.



كما تضرعت لله عز وجل أن يكتمل العرس بالسعادة والخير، وأن يجعل الفرح حليفًا للأردن العزيز تحت القيادة الهاشمية الرشيدة.

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