الخميس 17-03-2022
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الخميس، 17-03-2022 02:17 م

الاردنية للطيران تعلن عن الخصم الأكبر لست الحبايب

سايز-الموقع


الوكيل الاخباري - اعلنت الشركة الاردنية للطيران عن الخصم الاروع و الاجمل لست الحبايب بمناسبة عيد الأم الموافق 21-3-2022.

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(على متن الشركة الاردنية للطيران احجز لست الحبايب والخصم بعدد سنين عمرها الله يطول بعمرها ).


و هنىء الكابتن محمد الخشمان رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات الاردنية للطيران كافة الامهات بهذه المناسبة و اكد على الدور الاساسي للام في بناء و رفعة المجتمعات .


و قال بأن فكرة الخصم بحسب عمر الام جائت لتأكد أن عمر الام كلما زاد زاد التقدير والعرفان لجهودها و عطائها و ما قدمته و تقدمه خلال سنين عمرها .


سألا الله ان يحفظ كل الامهات في كافة انحاء العالم .


 




 

 


 

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