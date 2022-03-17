الاردنية للطيران تعلن عن الخصم الأكبر لست الحبايب

الوكيل الاخباري - اعلنت الشركة الاردنية للطيران عن الخصم الاروع و الاجمل لست الحبايب بمناسبة عيد الأم الموافق 21-3-2022.

اضافة اعلان



(على متن الشركة الاردنية للطيران احجز لست الحبايب والخصم بعدد سنين عمرها الله يطول بعمرها ).



و هنىء الكابتن محمد الخشمان رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات الاردنية للطيران كافة الامهات بهذه المناسبة و اكد على الدور الاساسي للام في بناء و رفعة المجتمعات .



و قال بأن فكرة الخصم بحسب عمر الام جائت لتأكد أن عمر الام كلما زاد زاد التقدير والعرفان لجهودها و عطائها و ما قدمته و تقدمه خلال سنين عمرها .



سألا الله ان يحفظ كل الامهات في كافة انحاء العالم .



