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الاردنية للطيران : رحلات الى دمشق من مصر و جدة و اسطنبول

الاردنية للطيران
الشركة الاردنية للطيران
السبت، 28-12-2024 05:44 م

الوكيل الإخباري- اعلنت الشركة الاردنية للطيران عن رحلات الى دمشق من مصر و جدة و اسطنبول 

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واكدت الشركة انه يمكنكم الان السفر الى #دمشق بكل راحة و سهولة مع #الاردنيه_للطيران
للحجز والاستفسار:


المكتب الرئيسي: 0096265501760
أو تواصل معنا على الواتساب: 00962777066111 | 00962777066080

 


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