الاردنية للطيران : رحلات الى دمشق من مصر و جدة و اسطنبول

الوكيل الإخباري- اعلنت الشركة الاردنية للطيران عن رحلات الى دمشق من مصر و جدة و اسطنبول

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واكدت الشركة انه يمكنكم الان السفر الى #دمشق بكل راحة و سهولة مع #الاردنيه_للطيران

للحجز والاستفسار:



المكتب الرئيسي: 0096265501760

أو تواصل معنا على الواتساب: 00962777066111 | 00962777066080