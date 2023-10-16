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الاردنية للطيران : سافر معنا الى مصر ابتداءً من ١١٥ دينار

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الإثنين، 16-10-2023 06:25 م

الاردنية للطيران : سافر معنا الى مصر ابتداءً من ١١٥ دينار

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الوكيل الاخباري - سافر معنا الى مصر ام الدنيا وتمتع بأفضل العروض و أقوى الاسعار 

الان من عمان الى القاهرة ابتداء من ١١٥ دينار و ٣٠ كيلو #مجانا ومن القاهرة الى عمان ب ٩٥ دينار و ٣٠ كيلو مجانا حتى نهاية شهر 10/2023 !

للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :
06-5501760
 فرع وسط البلد:
0777066115
فرع العقبة:
0777660119
للحجز و الاستفسار عن طريق الواتساب:
0777777735 
تطبق الشروط والأحكام

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