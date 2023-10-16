الاردنية للطيران : سافر معنا الى مصر ابتداءً من ١١٥ دينار

الوكيل الاخباري - سافر معنا الى مصر ام الدنيا وتمتع بأفضل العروض و أقوى الاسعار
الان من عمان الى القاهرة ابتداء من ١١٥ دينار و ٣٠ كيلو #مجانا ومن القاهرة الى عمان ب ٩٥ دينار و ٣٠ كيلو مجانا حتى نهاية شهر 10/2023 !
للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :
06-5501760
فرع وسط البلد:
0777066115
فرع العقبة:
0777660119
للحجز و الاستفسار عن طريق الواتساب:
0777777735
تطبق الشروط والأحكام
#الشركة_الاردنية_للطيران #عمان #اقوى_العروض #الاردن #خصم
#jordan#jordan_aviation #amman #القاهرة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة