الاردنية للطيران : سافر معنا الى مصر ابتداءً من ١١٥ دينار

الوكيل الاخباري - سافر معنا الى مصر ام الدنيا وتمتع بأفضل العروض و أقوى الاسعار



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للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :

06-5501760

فرع وسط البلد:

0777066115

فرع العقبة:

0777660119

للحجز و الاستفسار عن طريق الواتساب:

0777777735

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