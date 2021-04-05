الاردنية للطيران : 120 موظف يتلقون لقاح كورونا

الوكيل الاخباري -

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كشفت مجموعة شركات الاردنية للطيران انها قامت بتطعيم 120 موظف حتى تاريخه وبمساعدة الاخوه في وحدة الامن والحمايه والاجهزه الطبيه الحكوميه والذين قدموا كافة التسهيلات لموظفي الشركه وخصوصا العاملين في الجانب الجوي .وجاري العمل حاليا لفحص الاجسام المضاده على نفقة الشركة لكافة العاملين الذين لم يتسنى لهم اخذ المطعوم حتى هذا التوقيت وان شاءالله سنقوم بالقريب العاجل بالاعلان عن ان كافة موظفي الشركه اصبحوا من فئة متلقي المطعوم او لديهم مناعه تفوق المطلوب لتفادي اصابتهم بفيروس كوفيد 19 ان شاءالله .كل الشكر والتقدير الى كل من يساندنا وساندنا لنكن نموذجا لتفاعل الشركات الوطنيه في تنظيف المجتمع من هذا الوباء بالقريب العاجل . حمانا واياكم الله من كل مكروه واعاد الينا اقتصادياتنا الى المستويات التي نستطيع ان نقوم بتقديم خدماتنا لكم دون اي عوائق .