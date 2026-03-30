الاستثمار الأخلاقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الموازنة بين الربح والمبادئ

في حين أن الأساليب التقليدية للاستثمار قد لا تزال هي القاعدة، فقد خلق الاستثمار الأخلاقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداة بديلة لإدارة المخاطر، ومجالات نمو جديدة، وتلبية احتياجات المستثمرين.
لماذا يكتسب الاستثمار الأخلاقي زخماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتجاهاً متزايداً نحو الاستثمار الأخلاقي نظراً للتوافق الوثيق بين التمويل الإسلامي ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. فعلى سبيل المثال، لا تسمح مبادئ التمويل الإسلامي بالمضاربة المفرطة أو فرض الفائدة، بل تشجع الاستثمارات في القطاع الحقيقي للاقتصاد.
وبالتالي، هناك توافق جوهري بين مبادئ التمويل الإسلامي ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتستخدم العديد من المؤسسات المالية الآن هذه المبادئ لتسويق منتجاتها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين العالميين.
صعود التمويل الإسلامي المتوافق مع معايير الحوك
من بين الاتجاهات الناشئة في مجال الاستثمار الأخلاقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ظهور منتجات التمويل الإسلامي المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ومن الأمثلة الجيدة على ذلك ازدياد شعبية الصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، وهي أدوات مالية تستخدم لجمع الأموال من أجل مبادرات خضراء ومستدامة، مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحديث البنية التحتية، وتطوير مشاريع تهدف إلى معالجة تحديات مثل تغير المناخ.
تحظى هذه المنتجات المالية بشعبية بين المستثمرين، سواء من المنطقة أو من أجزاء أخرى من العالم، الذين يسعون إلى الاستثمار في الاقتصادات الناشئة ومنتجات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الوقت نفسه.
في الواقع، من المتوقع أن تصل قيمة الصكوك المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2026، وهو دليل واضح على التقارب بين التمويل الإسلامي والاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
بالنسبة للمتداولين المهتمين بتدفقات رأس المال، من المعروف أيضاً أن هذه المنتجات المالية تؤثر على أسعار الصرف، وبورصات الأوراق المالية الإقليمية، وقطاع الطاقة، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
مواضيع الاستثمار الأخلاقي العملي التي يتابعها المتداولون
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبرز عدة قطاعات كفرص استثمارية محتملة.
الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء
تُعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من بين الاقتصادات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستثمران في الطاقة الشمسية والبنية التحتية المستدامة لتنويع اقتصاداتهما على المدى الطويل.
بالنسبة للمتداولين والمستثمرين، يمثل هذا اتجاهاً هاماً في الاستثمارات الأخلاقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأنه فتح آفاقاً للاستثمار ليس فقط في البورصات الإقليمية ولكن أيضاً في السلع والقطاعات المتعلقة بمشاريع التنمية المستدامة.
تقنيات صلبة للماء والمناخ
يُعد نقص المياه أحد أهم التحديات البيئية التي تواجه الشرق الأوسط، والاستثمار في مثل هذه المشاريع أمر مجدٍ اجتماعياً واقتصادياً للمنطقة.
كما يتم دعم هذه المشاريع من خلال أدوات استثمارية قائمة على الاستدامة.
التكنولوجيا المالية الأخلاقية والتمويل الإسلامي الرقمي
ومن التأثيرات الهامة الأخرى على مجال الاستثمارات الأخلاقية الاتجاه المتزايد لمنصات التكنولوجيا المالية الإسلامية. أصبحت منصات التكنولوجيا المالية اكثر شيوعا، مما يخلق المزيد من السبل للاستثمارات الأخلاقية.
الاستثمار الأخلاقي من منظور المتداول
بالنسبة للمتداولين والمستثمرين، فإن الاتجاهات والتطورات في الاستثمار الأخلاقي لا تتعلق بالأخلاقيات فحسب، بل تتعلق أيضاً بتحركات السوق.
فعلى سبيل المثال، قد تؤثر الزيادة الملحوظة في الأموال المستثمرة في التمويل المستدام، والسندات المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومنصات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على ما يلي:
● الطلب على العملات في الأسواق الناشئة
● اتجاهات السلع الأساسية وعلاقتها بتحولات الطاقة
● أداء قطاع الأسهم الإقليمية
وبالتالي، سيكون المتداول قادراً على فهم الاتجاهات الكلية والاستجابة لها، وليس فقط تقلبات السوق قصيرة الأجل.
وبالتالي فإن المنصات التي تتيح للمتداولين الوصول إلى مجموعة متنوعة من فئات الأصول، مثل السلع والمؤشرات والعملات، ستمكنهم من الاستجابة للاتجاهات الاقتصادية الكلية. على سبيل المثال، يتفاعل عدد من المتداولين الذين يستخدمون منصة JustMarkets مع اتجاهات الاستدامة فيما يتعلق بما يلي:
● الطاقة
● السلع
● العملات الناشئة لتقييم تأثير اتجاهات الاستدامة في الاقتصادات الإقليمية.
مستقبل رأس المال الأخلاقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تستعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوسيع نطاق استثماراتها الأخلاقية، حيث من المتوقع أن تتلاقى ثلاثة اتجاهات رئيسية في المستقبل القريب. و هي:
● مبادرات الاستدامة التي تتبناها الحكومات فيما يتعلق باستراتيجيات التنويع الاقتصادي
● الحاجة إلى استثمارات متوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في ضوء اتجاهات السوق العالمية
● التوافق الطبيعي بين التمويل الإسلامي والاستثمارات الأخلاقية
وبالتالي، أصبحت المنطقة مكاناً مثيراً وهاماً بشكل متزايد لتطوير التمويل الأخلاقي.
وبالتالي الخلاصة بالنسبة للمتداول والمستثمر بسيطة: الاستثمار الأخلاقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يتعلق فقط بأن تكون أخلاقياً؛ بل يتعلق أيضاً بأن تكون متقدماً على غيرك وأن ترصد الاتجاهات الهيكلية في هذه الاقتصادات المتغيرة.
مع استمرار تطور المجال المالي، فإن الفرد الذي يفهم العلاقة بين الربح والاستدامة والاستثمار الأخلاقي هو من سيكون في وضع يسمح له بالاستفادة من التطور القادم في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم.
تحذير من المخاطر: ينطوي تداول الأدوات المالية على مخاطر كبيرة وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قد تتغير ظروف السوق بسرعة، وقد تتجاوز الخسائر الودائع. تأكد من فهمك للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر وتداول بمسؤولية.
-
أخبار متعلقة
-
إنجاز المهام اليوم أسهل من أي وقتٍ مضى مع Galaxy AI
-
سامسونج تكشف عن جهازي Galaxy A57 5G وGalaxy A37 5G الجديدين لتوفّر مزايا متقدمة بأسعار متميّزة
-
الهيئة العامة للبنك العربي تقر توزيع 40% أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2025
-
البنك الأهلي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الـ70 متوجًا عام 2025 بإنجازات مالية ورقمية
-
للعام السادس عشر على التوالي زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين
-
كلية الأعمال في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تنال اعتمادًا دوليًا مرموقًا من Chartered Management Institute (CMI)
-
جيلي أوتو تصدرت المبيعات في الصين وعززت نموها العالمي المستدام في فبراير 2026
-
Geely EX2 تتصدر عالميًا كأكثر السيارات الكهربائية مبيعًا