الاصيل كوزمتكس تحصل على شهادة Vegan العالمية

الوكيل الاخباري - أعلنت الأصيل كوزمتكس الرائدة في مجال التجميل والتي حازت على انتشار واسع على مستوى الشرق الأوسط عن حصولها على شهادة Vegan العالمية, التي تعزز التزامها الراسخ بتقديم منتجات طبيعية تجمع افضل العناصر في تركيباتها الفريدة الخالية من المكونات الحيوانية والصديقة للبيئة.

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من الجدير بالذكر أن الأصيل كوزمتكس قامت بإطلاق مجموعتها الجديدة والمبتكرة في العناية بالشعر تحت مسمى Kit Arginine-L والتي تم ابتكارها وتطويرها بعناية فائقة على أيدي خبراء بعد القيام بسلسلة من الأبحاث والاختبارات المكثفة التي تضم الشامبو المتوفر بثالثة انواع وبلسم الشعر والليف إن, التي تقوي الشعر وتعيد بناء أليافه وتقلل من تساقطه .

تم اطلاقها في حدث ضخم في العبدلي مول بحضور عدد كبير من الضيوف و الشخصيات الرائدة في عالم الجمال, والذي نجم عنه ازدحام شديد للزبائن حتى يتمكنوا من الحصول على المنتجات الجديدة.



تلتزم الأصيل بتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في صناعة منتجاتها, التي تتميز بأنها منتجات محلية الصنع بمعايير عالمية, ويعد حصولها على شهادة Vegan من اهم الخطوات الأساسية نحو تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة واحترام حقوق الحيوانات .