الأربعاء 19-01-2022
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الأربعاء، 19-01-2022 11:29 ص

الافتتاح الرسمي لمحطة المناصير جامعة اليرموك – إربد

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الوكيل الاخباري - مندوباً عن رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، افتتح نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني ، بحضور المهندس ياسر المناصير المدير العام للشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات.

وحضر حفل الافتتاح كل من نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور موفق العموش، ومساعد رئيس الجامعة الدكتور زياد زريقات، وعن شركة المناصير نائب المدير العام الدكتور رامز خوري والسيدة / كفاح عبد الهادي مدير المبيعات والتسويق ، مدير المحطات السيد علي سلمان ومدير دائرة الصيانة المهندس مثنى النجداوي ومدير ادارة المشاريع المهندس عبد الرحمن الشواقفة ، وعدد من المسؤولين المعنيين في الجامعة وشركة المناصير ، يذكر أن محطة الوقود جاءت في سياق الاتفاقية التي وقعتها الجامعة ممثلة بصندوق الاستثمار مع الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات. بالإضافة الى بيع المشتقات النفطية الجاهزة من وقود (بنزين يورو6 بصنفيه 90،95 وديزل يورو 5 والكاز) تضم المحطة خدمات أخرى مثل خدمة غيار الزيت وغسيل السيارات ومحال تجارية مثل أسواق لومي ماركت وفرع لمطاعم ماكدونالدز العالمية.

ليصبح عدد محطات المناصير العاملة حالياً في الشمال ما يزيد عن 18 محطة وفي المملكة عن 87 محطة عاملة لضمان أكبر تغطية جغرافية ولضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور ولعملائنا في جميع أنحاء المملكة.

المناصير رواد الطاقة.

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