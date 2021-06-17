الخميس 17-06-2021
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الخميس، 17-06-2021 04:48 م

الاكاديميه البريطانيه الدوليه تخرج طالباتها بسماء الاردن

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الوكيل الاخباري - لأول مره في الاردن تحتفل مدرسة الاكاديميه البريطانيه الدوليه بتخريج طالباتها في سماء الاردن حيث قامت وبالتعاون مع اكاديمية النسر العربي للطيران بتنظيم حفل تخريج الفوج الاول من طالباتها في سماء الاردن مستبشرين بذالك ان تكون خريجاتهم دوماً في اعلى المستويات.

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وقد تميزت الاكاديميه البريطانيه الدوليه كونها احدث مدرسة بنات معتمده من برنامج البكالوريا الدوليه في المملكه هذا وانتهجت الاكاديميه البريطانيه الدوليه منهج التوازن بين التعليم الاكاديمي المميز بالقيم المجتمعيه وبين الترفيه الراقي للوصول بطالباتنا لقيادات مجتمعيه نحو الافضل.

 

 




 

 


 

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