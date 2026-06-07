الانتقال إلى أجهزة سامسونج جالاكسي أصبح أسهل من أي وقت مضى مع المزايا الجديدة

الوكيل الإخباري- في الماضي، كان الانتقال من هاتف محمول إلى آخر يظهر كخطوة تعني البدء من الصفر؛ بدءاً من نقل الصور والرسائل، إلى تعلّم كيفية التعامل مع نظام تشغيل جديد بالكامل. ورغم ذلك، يشهد الإقبال على أجهزة سامسونج جالاكسي نمواً مستمراً، وما يقارب نصف هؤلاء المستخدمين الجدد يختارون سلسلة Galaxy S Ultra الرائدة، لأن عملية الانتقال أصبحت اليوم أسهل من أي وقت مضى.





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وفيما يلي مجموعة من المزايا المصممة لتبسيط عملية الانتقال وتسهيلها، سواء عند اقتناء أجهزة جالاكسي للمرة الأولى، أو أثناء إعداد الجهاز الجديد، أو استخدامه في المهام اليومية.



تطبيق Try Galaxy - تجربة افتراضية لمنظومة جالاكسي



للتعرّف على المزايا التي تقدمها أجهزة جالاكسي، يمكنك اختبارها مباشرة على هاتفك الذكي الحالي من خلال تطبيق Try Galaxy . يتيح التطبيق استعراض أحدث تجربة لواجهة One UI عبر محاكاة الميزات الأساسية، ويتيح استكشاف طريقة عمل أجهزة جالاكسي قبل اتخاذ قرار التبديل إليها. كما يوفّر التطبيق فرصة للتعرّف على تجربة التصفح، وخيارات التخصيص، وآلية استخدام أجهزة جالاكسي بالوتيرة التي تناسب كل مستخدم.



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تطبيق Smart Switch - نقل البيانات الأساسية بسرعة ومرونة