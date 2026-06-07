الانتقال إلى أجهزة سامسونج جالاكسي أصبح أسهل من أي وقت مضى مع المزايا الجديدة

تطبيق Try Galaxy - تجربة افتراضية لمنظومة جالاكسي
للتعرّف على المزايا التي تقدمها أجهزة جالاكسي، يمكنك اختبارها مباشرة على هاتفك الذكي الحالي من خلال تطبيق Try Galaxy . يتيح التطبيق استعراض أحدث تجربة لواجهة One UI عبر محاكاة الميزات الأساسية، ويتيح استكشاف طريقة عمل أجهزة جالاكسي قبل اتخاذ قرار التبديل إليها. كما يوفّر التطبيق فرصة للتعرّف على تجربة التصفح، وخيارات التخصيص، وآلية استخدام أجهزة جالاكسي بالوتيرة التي تناسب كل مستخدم.
لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الرابط.
تطبيق Smart Switch - نقل البيانات الأساسية بسرعة ومرونة
لطالما كان تكبّد عناء البحث عن الملفات والمستندات الهامة بعد تشغيل الهاتف الجديد وعدم العثور عليها أمراً مزعجاً. لكن تطبيق Smart Switch يحل هذه المشكلة كونه يتيح نقل جهات الاتصال، والصور، والرسائل، والتطبيقات، والتقويمات، والإعدادات، وغيرها من الهاتف القديم إلى جهاز جالاكسي الجديد مباشرة.وتتميز هذه العملية بالسرعة والكفاءة، حيث توفر إرشادات توجيهية واضحة خطوة بخطوة، مع إمكانية نقل البيانات لاسلكياً، أو عبر الكابل، أو بالاعتماد على النسخ الاحتياطي السحابي. وبذلك، يبدأ العمل على الهاتف الجديد الذي يكون جاهزاً ومكتملاً من ناحية البيانات والمحتويات الأساسية، مما يسمح بمتابعة الاستخدام من النقطة التي تم التوقف عندها.
شاهد الفيديو ليرشدك لكيفية العملية البسيطة.
ميزة Quick Share - مشاركة الملفات بسلاسة بين الأجهزة المختلفة
عند الرغبة في إرسال ملف أو صورة إلى أجهزة متعددة، تتيح ميزة Quick Share المدمجة في أجهزة سامسونج مشاركة الصور، ومقاطع الفيديو، والملفات بسلاسة بين أجهزة جالاكسي، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكومبيوتر الشخصية التابعة للمنظومة نفسها. كما تمكّن المستخدمين من نقل الملفات بجودتها الأصلية عبر خاصية المشاركة عن قُرب، أو من خلال الروابط الرقمية، أو رموز الاستجابة السريعة المتاحة لمختلف الأجهزة والأنظمة الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تتعرف ميزة Quick Share على أجهزة Apple القريبة لتتوافق مع ميزة AirDrop، مما يضمن تجربة مرنة وسلسة لنقل الصور ومقاطع الفيديو والملفات. كما يلغي هذا التوافق الحاجة للتحقق من نوع الجهاز المستقبِل، إذ تتولى الميزة إتمام عملية المشاركة بكفاءة تامة وبغض النظر عن نظام التشغيل.
للحصول على دليل سريع وسهل، شاهد هذا الفيديو.
الانتقال أصبح أكثر سهولة
صُممت تجربة الانتقال إلى أجهزة جالاكسي لتكون سلسة ومباشرة وخالية من التعقيدات؛ إذ يتيح تطبيق Try Galaxy تجربة الخصائص المفضلة قبل الشراء، في حين يضمن تطبيق Smart Switch الاحتفاظ بجميع البيانات والمعلومات المهمة، بينما تكفل ميزة QuickShare البقاء على اتصال ومشاركة الملفات بسهولة عبر مختلف الأنظمة، دون فقدان أي من التفاصيل.
يمكن استكشاف خيارات جديدة والاطلاع على أحدث أجهزة جالاكسي، بما في ذلك سلسلة Galaxy S26 الجديدة، والتعرّف على مدى سهولة الانتقال عبر الموقع الإلكتروني Samsung.com.
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