الباري وسيط الفوركس الرائد في العالم تشارك في معرض جيفكس بعمّان

وقالت الباري إنها تستعد لاستقبال زوارها والمهتمين بالتعرف على أسواق المال من الأردن في جناحها رقم 8 بمعرض جيفكس الذي يستضيفه فندق موفنبيك.
وتتعامل الباري مع ملايين المتداولين والمهتمين في الفوركس وأسواق المال من جميع أنحاء العالم وتقدم خدماتها بأسعار تنافسية ومزايا عديدة تناسب جميع الشرائح.
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