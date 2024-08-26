 
الإثنين 2024-08-26 03:00 م
 

 

الباري وسيط الفوركس الرائد في العالم تشارك في معرض جيفكس بعمّان

شركة الباري تشارك في مؤتمر جيفكس الأردن
شركة الباري تشارك في مؤتمر جيفكس الأردن
الإثنين، 26-08-2024 12:14 م
الوكيل الإخباري-   دعت شركة الباري وسيط الفوركس الرائد في العالم المهتمين بالتداول في الفوركس وأسواق المال للانضمام إليها في معرض جيفكس الذي يقام في الفترة 3-4 أيلول المقبل في عمّان.اضافة اعلان



وقالت الباري إنها تستعد لاستقبال زوارها والمهتمين بالتعرف على أسواق المال من الأردن في جناحها رقم 8 بمعرض جيفكس الذي يستضيفه فندق موفنبيك.


وتتعامل الباري مع ملايين المتداولين والمهتمين في الفوركس وأسواق المال من جميع أنحاء العالم وتقدم خدماتها بأسعار تنافسية ومزايا عديدة تناسب جميع الشرائح.
 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

ن

طب وصحة 6 نصائح غذائية لتعزيز إنتاج فيتامين 'د' في الجسم

خضار وفواكه

أخبار محلية أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

أرشيفية

أخبار محلية 102 مليون دينار استردتها مكافحة الفساد عام 2023

ملكة جمال مصر 2024

فن ومشاهير تتويج سلمى علي بلقب ملكة جمال مصر 2024

ت

طب وصحة نموذج مبتكر للكشف المبكر عن مرض التوحد

جانب من الاستهداف

فلسطين حماس: المستهدف بقصف صيدا قيادي بالحركة

جانب من الزيارة

أخبار محلية الدعجة يزور مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية

ارشيفية

منوعات ماذا تعرف عن "اليوم العالمي للكلاب"؟



 


الأكثر مشاهدة