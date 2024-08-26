الباري وسيط الفوركس الرائد في العالم تشارك في معرض جيفكس بعمّان

12:14 م

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الوكيل الإخباري- دعت شركة الباري وسيط الفوركس الرائد في العالم المهتمين بالتداول في الفوركس وأسواق المال للانضمام إليها في معرض جيفكس الذي يقام في الفترة 3-4 أيلول المقبل في عمّان. اضافة اعلان







وقالت الباري إنها تستعد لاستقبال زوارها والمهتمين بالتعرف على أسواق المال من الأردن في جناحها رقم 8 بمعرض جيفكس الذي يستضيفه فندق موفنبيك.





وتتعامل الباري مع ملايين المتداولين والمهتمين في الفوركس وأسواق المال من جميع أنحاء العالم وتقدم خدماتها بأسعار تنافسية ومزايا عديدة تناسب جميع الشرائح.

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