البدادوة من قمة تشينغداو: الأردن شريك استراتيجي وبوابة للاستثمار في المنطقة

شارك رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية ورئيس الوفد الأردني المشارك النائب الدكتور أيمن البدادوة، النائب عن حزب الاتحاد الوطني الأردني، في افتتاح أعمال قمة تشينغداو السابعة للشركات متعددة الجنسيات، التي عُقدت في جمهورية الصين الشعبية تحت شعار "التطلع نحو الابتكار والمستقبل"، بحضور نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان شنغ، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الشركات العالمية.
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