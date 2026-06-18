الخميس 2026-06-18 04:04 م

البدادوة من قمة تشينغداو: الأردن شريك استراتيجي وبوابة للاستثمار في المنطقة

البدادوة من قمة تشينغداو
البدادوة من قمة تشينغداو
الخميس، 18-06-2026 03:18 م

الوكيل الإخباري-   رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية ورئيس الوفد الأردني المشارك النائب الدكتور أيمن البدادوة، النائب عن حزب الاتحاد الوطني الأردني، يؤكد من قمة تشينغداو أهمية الأردن كشريك استراتيجي وبوابة للاستثمار في المنطقة.

اضافة اعلان


شارك رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية ورئيس الوفد الأردني المشارك النائب الدكتور أيمن البدادوة، النائب عن حزب الاتحاد الوطني الأردني، في افتتاح أعمال قمة تشينغداو السابعة للشركات متعددة الجنسيات، التي عُقدت في جمهورية الصين الشعبية تحت شعار "التطلع نحو الابتكار والمستقبل"، بحضور نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان شنغ، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الشركات العالمية.


Image1_6202618151718104020694.jpg


Image1_620261815176680279607.jpg


Image1_6202618151650843453574.jpg

gnews

أحدث الأخبار

وزيرة التنمية تتفقد مشاريع إنتاجية في البادية الشمالية الغربية

أخبار محلية وزيرة التنمية تتفقد مشاريع إنتاجية في البادية الشمالية الغربية

وعاد المنتخب الوطني أمس من مباراة النمسا من سان فرانسيسكو إلى بورتلاند، لمواصلة تحضيراته الفنية والبدنية للظهور الثاني في المونديال أمام الجزائر في مباراة مهمة في أطار بحث منتخب النشامى عن التأهل للدو

كأس العالم "النشامى" يباشر تدريباته في بورتلاند استعداداً لمواجهة الجزائر

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية العقبة.. تدشين خدمات رقمية متقدمة للموانئ والتجارة

بصق

فن ومشاهير حفاظا على تاريخه.. فنان مشهور يعلن نيته الاعتزال

معبر جابر الحدودي مع سوريا

أخبار محلية وزارة الاستثمار تعلن طرح مشروع تطوير معبر جابر الحدودي

الاول من نوعه في المملكة

أخبار محلية الطاقة: مشروع التنقيب عن النحاس في ابو خشيبة الأول من نوعه في المملكة

وزارة العمل

أخبار محلية توقيع عقد عمل جماعي لتحسين المزايا الوظيفية لـ 208 عاملين وعاملات

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي 15.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الأكثر مشاهدة