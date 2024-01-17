البداد سعودي القابضه توقع اتفاقية مع حلول بارعة للاستشارات الهندسية

الوكيل الاخباري - وقعت شركة البداد سعودي القابضة وشركة حلول بارعة للاستشارات الهندسية اتفاقية شراكة بحضور زايد البداد المؤسس والشريك في البداد سعودي القابضة المتخصصة في خدمات البناء وتشييد القاعات الثابتة و المتنقلة في الشعائر المقدسة، والمهندس وسام طلب الرئيس التنفيذي ل شركة حلول بارعة للاستشارات الهندسية

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وبموجب هذه الاتفاقية تكون شركة حلول بارعة للاستشارات الهندسية المكتب الاستشاري الخاص و المشرف العام لدى البداد سعودي القابضة في الإشراف الهندسي على القاعات التي يتم تركبيها في المشاعر المقدسه .

وتعتبر هذه القاعات مطورة ومُصممة خصيصاً لحجاج بيت الله و مُجهزة بالكامل على اعلى مستوى طبقاً للمعايير العالمية وتشمل انظمة التكييف و الإضاءة و المراقبة بالإضافة إلى أجود انواع المفروشات والاثاث.

وبهذه المناسبة عبر زايد البداد المؤسس و الشريك في البداد سعودي القابضة عن تقديره واعتزازه بهذه الشراكة التي ستضيف المزيد من النجاحات لكلتا الشركتين .