الأربعاء 17-01-2024
الوكيل الاخباري
 

البداد سعودي القابضه توقع اتفاقية مع حلول بارعة للاستشارات الهندسية

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الأربعاء، 17-01-2024 07:43 م

البداد سعودي القابضه توقع اتفاقية مع حلول بارعة للاستشارات الهندسية

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الوكيل الاخباري - وقعت شركة البداد سعودي القابضة وشركة حلول بارعة للاستشارات الهندسية اتفاقية شراكة بحضور زايد البداد المؤسس والشريك في البداد سعودي القابضة المتخصصة في خدمات البناء وتشييد القاعات الثابتة و المتنقلة في الشعائر المقدسة، والمهندس وسام طلب الرئيس التنفيذي ل شركة حلول بارعة للاستشارات الهندسية

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وبموجب هذه الاتفاقية تكون شركة حلول بارعة للاستشارات الهندسية المكتب الاستشاري الخاص و المشرف العام لدى البداد سعودي القابضة في الإشراف الهندسي على القاعات التي يتم تركبيها في المشاعر المقدسه . 

 

وتعتبر هذه القاعات مطورة ومُصممة خصيصاً لحجاج بيت الله و مُجهزة بالكامل على اعلى مستوى طبقاً للمعايير العالمية وتشمل انظمة التكييف و الإضاءة و المراقبة بالإضافة إلى أجود انواع المفروشات والاثاث. 

 

وبهذه المناسبة عبر زايد البداد المؤسس و الشريك في البداد سعودي القابضة عن تقديره واعتزازه بهذه الشراكة التي ستضيف المزيد من النجاحات لكلتا الشركتين .

 

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