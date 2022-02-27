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الأحد، 27-02-2022 02:25 م

البلبيسي رئيسا لجمعية الصداقة الأردنيّة التركية والصغير نائبا

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الوكيل الاخباري - إستكملت جمعية الصداقة الأردنيّة التركية خلال إجتماع الهيئة العامة السنوي الذي عقدته الجمعية في مقرها مساء السبت ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٢، عضوية مجلس إدارتها .اضافة اعلان


واستعرضت منار البلبيسي رئيسة مجلس الإدارة، إنجازات الجمعية والقوائم المالية والخطط المستقبلية للجمعية وقامت بالتعريف بأعضاء مجلس الإدارة.

 وتم بعد ذلك خلال إجتماع مجلس الإدارة إستكمال المقاعد الشاغرة في المجلس وتوزيع المناصب بالتزكية حيث بقيت منار بلبيسي رئيسا للجمعية وفلاح الصغيّر نائبا للرئيس.

كما واختارت الهيئة حمد الجازي أميناً للسر، وجودت منكو أمينا للصندوق، وعضوية مجلس الإدارة لكل من : محمد مبسّط، سارة سامان، علياء حجازي ، اسراء الخطيب وأيمن العقيلي

وقالت البلبيسي، أن الجمعية ستواصل دورها في تعزيز العلاقات الأردنيّة التركية على كافة الأصعدة، لاسيما وأن دور الجمعية يأتي تكامليا مع الدور الحكومي ومجلس النواب والاعيان في تعزيز الدبلوماسية مستمدين ذلك من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأعلنت ان الجمعية ستطلق هويتها المؤسسية الجديدة والتي ستكون متواكبة مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكدت على أن الجمعية ستكون جسرا لتقوية روابط التعاون مع الجانب التركي، لاسيما على صعيد السياحة والثقافة والاستثمار.

ولفتت الى أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات بين البلدين، خاصة وان جانب التركي لديه خبرة واسعة في الكثير من القطاعات، في حين ان الجانب الأردني كوادر وخبرات مؤهلة.

 




 

 


 

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