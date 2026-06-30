البنك الأردني الكويتي الراعي البلاتيني للمؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر

الوكيل الإخباري- قدّم البنك الأردني الكويتي رعايته البلاتينية للمؤتمر الوطني الثاني الخاص بالتغير المناخي والاقتصاد الأخضر، الذي عُقد في عمّان تحت عنوان "التكامل الوطني في العمل المناخي: من التكيف إلى التحول"، تحت رعاية معالي وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، وبتنظيم من مؤسسة الياسمين، وبمشاركة ممثلين من القطاعين العام والخاص وعدد من الجهات المحلية والدولية.

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ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة تحديات التغير المناخي وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال توحيد الجهود والشراكات بين مختلف الجهات المعنية. ويأتي انعقاد المؤتمر دعماً للتوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتوحيد الجهود والشراكات لمواجهة التحديات المناخية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الانتقال من مرحلة التكيف مع آثار التغير المناخي إلى مرحلة التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.



وشهد المؤتمر مناقشة عدداً من المحاور المتعلقة بالطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، والزراعة الذكية مناخياً، والسياحة المستدامة، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات العمل المناخي والتنمية المستدامة. كما تناول أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وفي تعليقه على هذه الرعاية أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، أن رعاية البنك تأتي انسجاماً مع استراتيجيته في مجال الاستدامة، وتعكس حرصه دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز العمل المناخي وتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، من خلال تبني أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن البنك يواصل دمج مبادئ الاستدامة في مختلف عملياته ومبادراته، انطلاقاً من إيمانه بدوره في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.