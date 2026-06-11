البنك الأردني الكويتي الراعي البلاتيني لمعرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 بالشراكة مع مصرف بغداد

وشكّل المعرض منصة استراتيجية جمعت الشركات والمصانع المحلية والعربية والدولية مع الوكلاء والتجار والمستثمرين من الأردن والعراق، بما أتاح فرصاً لبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة، وإبرام اتفاقيات الوكالات والامتياز التجاري، وأسهم في توسيع حضور العلامات التجارية في الأسواق الإقليمية.
كما تضمن المعرض جلسات حوارية متخصصة تناولت دور القطاع المصرفي في دعم التبادل التجاري والاستثماري بين الأردن والعراق، وآليات التمويل التجاري والتسهيلات المصرفية، ودور المؤسسات المالية الدولية في دعم المشاريع والاستثمارات، إلى جانب استعراض فرص الوكالات التجارية والامتياز التجاري وآليات الدخول إلى السوق العراقي.
وتأتي هذه الرعاية في إطار التزام البنك الأردني الكويتي ومصرف بغداد بدعم المبادرات الاقتصادية التي تسهم في تنشيط التجارة والاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الأردن والعراق، انطلاقاً من حضورهما الفاعل في السوقين ودورهما في دعم القطاع الخاص وتمكين فرص النمو والتوسع للأعمال.
وشهد المعرض مشاركة نخبة من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات متعددة، موفراً منصة متخصصة لعرض الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات وبناء شراكات تجارية عابرة للحدود، بما يدعم نمو الأعمال ويعزز الحراك الاقتصادي في المنطقة.
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