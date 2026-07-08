البنك الأردني الكويتي يجدّد دعمه السنوي لقرى الأطفال SOS إربد للعام 2026

الوكيل الإخباري- جدّد البنك الأردني الكويتي كفالته السنوية لأحد منازل جمعية قرى الأطفال الأردنية SOS في محافظة إربد للعام 2026، تأكيداً على التزامه الراسخ بمسؤوليته المجتمعية ودوره في دعم وتمكين الأطفال والشباب، والمساهمة في توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تعزز فرصهم في النمو والاندماج الإيجابي في المجتمع.

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وتشمل الكفالة تغطية جزء من تكاليف الرعاية الشاملة للأطفال والأم البديلة داخل المنزل، بما في ذلك تأمين جزء من الاحتياجات المعيشية الأساسية، التعليم، الرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي. ويُعدّ المنزل المكفول أحد 10 منازل أسرية تضمها قرية الأطفال في إربد، حيث توفر هذه المنازل بيئة أسرية آمنة ومستقرة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية أو المعرضين لخطر فقدانها.



وفي تعليق له على هذه المبادرة، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي أن تجديد دعمنا لجمعية قرى الأطفال SOS للعام 2026 يعكس إيمان البنك بأهمية الاستثمار في الإنسان ودعم الفئات الأكثر حاجة، مشيراً إلى أن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة للأطفال فاقدي السند الأسري يسهم في تعزيز فرصهم في التعليم والنمو وبناء مستقبل أكثر استقلالية وإنتاجية.

وأضاف البطيخي أن البنك الأردني الكويتي ينظر إلى مسؤوليته المجتمعية باعتبارها التزاماً مستداماً يهدف إلى إحداث أثر ملموس في حياة الأفراد والأسر، مؤكداً حرصه على مواصلة شراكته مع الجمعية لما تؤديه من دور مهم في رعاية الأطفال وتمكينهم.



من جانبها، أعربت المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، رنا الزعبي، عن تقديرها لاستمرار دعم البنك الأردني الكويتي، مؤكدة أن تجديد كفالة المنزل الأسري يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار البيئة الأسرية التي توفرها الجمعية للأطفال والشباب، ويُمكّنها من الاستمرار في تقديم خدمات الرعاية والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي، بما يساعدهم على بناء مستقبل أكثر استقلالية وثقة.

وأكدت الزعبي أن الأثر الحقيقي لهذا النوع من الشراكات لا يقتصر على توفير الاحتياجات الأساسية، بل يمتد إلى منح الأطفال والشباب شعوراً بالأمان والانتماء وفرصاً أفضل للنمو والاندماج الإيجابي في المجتمع، معربةً عن اعتزاز الجمعية بشراكتها المستمرة مع البنك الأردني الكويتي وما تجسده من التزام مشترك تجاه تنمية الإنسان وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.



من الجدير بالذكر بأن جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية هي جمعية وطنية غير ربحية تُعنى بالتنمية الاجتماعية، تأسست عام 1983، وتعمل تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وتهدف إلى تقديم الرعاية شبه الأسرية للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية أو المعرّضين لخطر فقدانها حتى سن 24 عاماً من خلال مواقعها الثلاثة في عمّان وإربد والعقبة.