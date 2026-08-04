الثلاثاء 2026-08-04 11:29 ص

البنك الأردني الكويتي يدعم فعالية اليوم الأولمبي لعام 2026

البنك الأردني الكويتي يدعم فعالية اليوم الأولمبي لعام 2026
البنك الأردني الكويتي يدعم فعالية اليوم الأولمبي لعام 2026
الثلاثاء، 04-08-2026 11:09 ص

الوكيل الإخباري-   تأكيداً على التزامه بدعم المبادرات الوطنية التي تعزز الاندماج المجتمعي وتشجع على تبني أنماط حياة صحية، قدّم البنك الأردني الكويتي دعمه لفعالية اليوم الأولمبي التي نظمتها اللجنة الأولمبية الأردنية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وذلك في قاعة الأرينا بمدينة الحسين للشباب.

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وشهدت الفعالية، التي أُقيمت بمشاركة (50) طفلاً، من بينهم (20) طفلاً من جمعية "سنا" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وحضور نحو (150) مشاركاً من الرياضيين وممثلي مؤسسات المجتمع وأهالي الأطفال، تنظيم مجموعة من الأنشطة الرياضية والتفاعلية التي هدفت إلى ترسيخ مفهوم "الرياضة للجميع"، واختتمت الفعالية بحفل لتكريم جميع المشاركين.


وجاءت نسخة هذا العام من اليوم الأولمبي ضمن الحملة العالمية "Let's Move" التي أطلقتها اللجنة الأولمبية الدولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحت شعار "You Can Do This"، بهدف تشجيع الشباب على اتخاذ خطواتهم الأولى نحو ممارسة النشاط البدني، وتعزيز ثقتهم بقدراتهم، فيما ركزت الفعالية على دمج الأطفال من ذوي متلازمة داون مع الرياضيين في أنشطة تفاعلية تجسد قيم التعاون والاندماج والمشاركة المتكافئة.


وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، أن مشاركة البنك في هذه الفعالية تنطلق من قناعته الراسخة بأن الاستثمار في الإنسان يبدأ من دعم المبادرات التي تعزز جودة الحياة وترسخ قيم الشمول والمشاركة، مشيراً إلى أن الرياضة تمثل لغة عالمية قادرة على بناء جسور التواصل وإلهام الأفراد وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم.


وأضاف البطيخي أن دمج الأطفال من ذوي متلازمة داون في الأنشطة الرياضية إلى جانب الرياضيين يجسد نموذجاً عملياً لقيم التكافؤ والاحترام التي يحرص البنك على دعمها من خلال برامجه المجتمعية، مؤكداً استمرار البنك في مساندة المبادرات الوطنية التي تسهم في إحداث أثر اجتماعي مستدام وتعزز فرص المشاركة أمام جميع أفراد المجتمع.


ويأتي دعم البنك لهذه الفعالية انسجاماً مع استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، التي تركز على دعم المبادرات ذات الأثر المستدام، وتشجع على تعزيز النشاط البدني ونشر ثقافة الحياة الصحية، انطلاقاً من قناعته بأن الرياضة تمثل وسيلة فاعلة لبناء مجتمع أكثر تماسكاً وشمولاً، وترسيخ قيم التميز والاحترام والتعاون وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع.

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