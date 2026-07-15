البنك الأردني الكويتي يصدر ثاني سند أخضر بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز التمويل المستدام في الأردن

الوكيل الإخباري- أعلن البنك الأردني الكويتي، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، عن إصداره الثاني للسندات الخضراء، في خطوة جديدة تؤكد ريادته في مجال التمويل المستدام، وتُرسخ مكانته كأول بنك أردني يقود مسيرة تطوير سوق السندات الخضراء في المملكة، بما يسهم في تعزيز تمويل المشاريع المستدامة ودعم جهود الأردن في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

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ويأتي هذا الإصدار استكمالاً للنجاح الذي حققه البنك بإصدار أول سند أخضر في الأردن عام 2023، والذي شكّل محطة مفصلية في مسيرة التمويل المستدام في المملكة، حيث يعكس الإصدار الجديد التزام البنك بمواصلة توجيه التمويل نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي وبيئي مستدام، في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتمويل الأزرق، والمباني الخضراء المعتمدة، ووسائل النقل المستدامة، بما يساهم في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.



كما يأتي هذا الإصدار متوافقاً مع رؤية التحديث الاقتصادي، واستراتيجية التمويل الأخضر الصادرة عن البنك المركزي الأردني، والأهداف الوطنية في مجال الاستدامة. كما يلتزم بمبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، وإطار التمويل الأخضر الخاص بالبنك الأردني الكويتي، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والحوكمة والإفصاح.



وتستثمر مؤسسة التمويل الدولية ما قيمته 100 مليون دولار أمريكي ضمن هذا الإصدار للسندات الخضراء، كما يحظى هذا الاستثمار بدعم إضافي من خلال حافز قائم على الأداء ضمن برنامج المسرّع السوقي للبناء الأخضر Market Accelerator for Green Construction (MAGC)، وهو برنامج للتمويل المختلط تدعمه حكومة المملكة المتحدة من خلال وزارة أمن الطاقة والحياد الصفري، والذي يهدف إلى تشجيع تمويل المباني الخضراء المعتمدة وتسريع تبني ممارسات البناء المستدام في الأسواق الناشئة.



ويعكس هذا الاستثمار الثقة المستمرة التي توليها المؤسسات المالية الدولية بالقطاع المصرفي الأردني، ويؤكد على الدور المحوري الذي يضطلع به البنك الأردني الكويتي في تطوير حلول تمويلية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستثمار في المشاريع المستدامة ذات الأثر البيئي والاجتماعي.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي: "يمثل إصدارنا الثاني للسندات الخضراء محطة جديدة في مسيرة البنك الأردني الكويتي في مجال التمويل المستدام، ويؤكد التزامنا الراسخ بدعم مسيرة الأردن نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة. واستناداً إلى النجاح الذي حققه أول سند أخضر في المملكة، سيسهم هذا الإصدار في توجيه التمويل نحو مشاريع تحقق أثراً اقتصادياً وبيئياً ملموساً، بما يدعم رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز دور القطاع المالي في دفع عجلة التنمية المستدامة."



ومن جانبها، قالت مُؤْمِنَة إعجاز الدين، المديرة الإقليمية لقطاع المؤسسات المالية في مؤسسة التمويل الدولية: "تواصل شراكتنا مع البنك الأردني الكويتي الارتقاء بمعايير التمويل المستدام في الأردن، بعد إطلاق أول سند أخضر في المملكة. ويمثل هذا الإصدار الثاني محطة جديدة تسهم في دعم خلق فرص العمل، وتعزيز القدرة على التكيف، وتسريع وتيرة النمو المستدام بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن."



ويأتي الإصدار الثاني للسندات الخضراء امتداداً لالتزام البنك الأردني الكويتي الراسخ بدمج مبادئ الاستدامة في مختلف عملياته وأنشطته التمويلية، حيث أطلق البنك على مدار السنوات العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الممارسات المصرفية المسؤولة، وتمويل المشاريع الصديقة للبيئة، والمساهمة في تطوير منظومة التمويل المستدام في المملكة.