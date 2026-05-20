البنك الأردني الكويتي يطلق أغنية وطنية احتفاءً بتأهل "النشامى" التاريخي إلى كأس العالم بالتعاون مع صوت الأردن الفنان عمر العبداللات

وتحمل الأغنية طابعاً أردنياً أصيلاً يعكس تفاصيل الهوية والثقافة المحلية، من خلال تسليط الضوء على الأجواء الاحتفالية التي عاشها الأردنيون بما في ذلك اللمة العائلية وكرم الضيافة، إلى جانب إبراز مشاهد الحماس والتفاعل الشعبي الكبير مع المنتخب الوطني في مختلف محافظات المملكة.
وشارك في تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية مع صوت الأردن الفنان عمر العبداللات نجما المنتخب الوطني يزن النعيمات وعلي علوان، في مشاهد جسّدت حالة الفخر والدعم الشعبي الكبير الذي رافق مسيرة "النشامى" نحو المونديال، إلى جانب إبراز أجواء الاحتفال التي عمّت أنحاء المملكة.
وأكّد البنك الأردني الكويتي أن تأهل "النشامى" إلى كأس العالم يمثل محطة تاريخية مشرّفة للأردن، مشيراً إلى حرصه على مواكبة الإنجازات الوطنية ودعم المبادرات التي تعزز روح الانتماء والفخر الوطني، انطلاقاً من دوره كشريك فاعل في المجتمع الأردني. كما يعكس هذا العمل الفني التزام البنك المستمر بدعم الطاقات والمواهب الأردنية، وإبراز الصورة الإيجابية للأردن على المستويين الإقليمي والدولي.
وأعرب صوت الأردن الفنان عمر العبداللات عن سعادته بإطلاق هذا العمل الكبير الخاص بالمنتخب الوطني ليكون رسالة فخر وتحفيز تواكب هذا الحدث الرياضي العالمي، معبراً عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية التي تربطه بـ البنك الأردني الكويتي، والتي سيتم من خلالها إطلاق العديد من الأعمال الفنية والوطنية التي تعكس الهوية الأردنية وتعزز من حضورها محلياً وعالمياً ، واختتم العبداللات حديثه بالقول: "إن شاء الله القادم أفضل".
وتم إطلاق الأغنية عبر المنصات الرقمية للبنك وللفنان عمر العبداللات ووسائل التواصل الاجتماعي، ضمن حملة تهدف إلى مشاركة الأردنيين فرحة هذا الإنجاز الوطني التاريخي.
-
أخبار متعلقة
-
ميماك أوجلفي والجامعة الأميريكية في بيروت تختمان النسخة الرابعة من“The Red Academy” رؤية مشتركة وإلتزام بتمكين القدرات الشابة
-
جورامكو تحتفي بعام قياسي من الأداء التشغيلي المميز والنمو عبر توزيع مكافآت تصل إلى 12 أسبوعًا على موظفيها
-
CFI Financial Group الأردن تسجّل أداءً قويًا وتتصدّر نشاط التداول في Amman Stock Exchange في أبريل 2026
-
اجعل لحظاتك مميزة في عيد الأضحى مع هاتف Galaxy S26 Ultra وسماعات Galaxy Buds4 Pro
-
اكتشفوا كتالوج IKEA الجديد الآن .. إلهامٌ لامتناهٍ وأسعار مخفضة على المئات من منتجاتكم المفضلة
-
بنك الاسكان يقيم فعالية "فرحة عيد" بالتعاون مع بنك الملابس الخيري بمناسبة عيد الأضحى
-
ڤاليو الأردن ومدفوعاتكم تطلقان شراكة استراتيجية لتمكين سداد الدفعات عبر إي فواتيركم
-
جورامكو تدعم منتدى "تواصُل 2026" التزاماً بتمكين الشباب الأردني