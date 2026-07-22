البنك الأردني الكويتي يعزز الاستثمار في رأسماله البشري بشراكة استراتيجية مع المجلس الثقافي البريطاني

الوكيل الإخباري- وقّع البنك الأردني الكويتي اتفاقية تعاون استراتيجية مع المجلس الثقافي البريطاني، بهدف تطوير وتعزيز مهارات اللغة الإنجليزية لدى موظفي البنك بمختلف مستوياتهم الوظيفية، بما يسهم في دعم مسيرتهم المهنية، وتعزيز جاهزية الكوادر البشرية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع المصرفي، وترسيخ ثقافة التعلم والتطوير المستمر داخل بيئة العمل. ووقع الاتفاقية رئيس إدارة الموارد البشرية في البنك الأردني الكويتي عماد مغاري، والمدير الإقليمي للمجلس الثقافي البريطاني أليكس لامبرت، بحضور عدد من موظفي الجانبين.

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وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نهج البنك الأردني الكويتي في الاستثمار المستمر في رأسماله البشري، الذي يقوم على أن تطوير الموظفين يعد أحد المحاور الرئيسية في بناء مؤسسة مصرفية أكثر قدرة على النمو، وأكثر جاهزية للتعامل مع المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي، محليا وإقليميا ودوليا.



وبموجب الاتفاقية، سيستفيد موظفو البنك من برامج تدريبية متخصصة في اللغة الإنجليزية يقدمها المجلس الثقافي البريطاني، الذي يُعد أحد أبرز المؤسسات العالمية في هذا المجال، حيث تبدأ البرامج بإجراء اختبارات لتحديد المستوى، بما يضمن تصميم مسار تدريبي يتناسب مع احتياجات كل موظف وقدراته، وفقاً للإطار الأوروبي المرجعي الموحد للغات (CEFR)، مع توفير خيارات تعليمية مرنة تجمع بين التدريب الحضوري والتعلم عبر الإنترنت، بما يتيح للموظفين تطوير مهاراتهم بكفاءة مع المحافظة على التوازن بين مسؤولياتهم المهنية والتدريبية.



وتسهم هذه البرامج في تطوير مهارات التواصل الفعّال، وتعزيز التعاون بين فرق العمل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، إلى جانب دعم قدرة الكوادر على تمثيل البنك الأردني الكويتي بثقة وكفاءة في مختلف البيئات المهنية، سواء داخل الأردن أو خارجه.



وقال رئيس إدارة الموارد البشرية في البنك الأردني الكويتي، عماد مغاري، "يمثل الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك، وانطلاقاً من ذلك تأتي هذه الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني لتوفير برامج تدريبية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يسهم في تنمية مهارات موظفينا وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع المصرفي. ونؤمن بأن بناء كوادر مؤهلة وقادرة على التعلم المستمر ينعكس بشكل مباشر على جودة الأداء، ويعزز قدرتنا على تقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائنا".



وأضاف بأن تطوير مهارات اللغة الإنجليزية يفتح آفاقاً أوسع أمام الموظفين للتواصل الفعّال، والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات العالمية، مشيراً إلى أن هذا النوع من البرامج لا ينعكس فقط على التطور الفردي للموظفين، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأداء المؤسسي ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك على المدى الطويل.