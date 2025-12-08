الإثنين 2025-12-08 02:48 م

البنك الأردني الكويتي يواصل دعمه لبرنامج المنح الجامعية التابع لمؤسسة الحسين للسرطان

الإثنين، 08-12-2025 01:25 م

الوكيل الإخباري-   جدّدت مؤسسة الحسين للسرطان وللعام الرابع على التوالي اتفاقية التعاون مع البنك الأردني الكويتي، لدعم برنامج المنح الجامعية التابع للمؤسسة، والذي يهدف إلى تغطية تكاليف الدراسة الجامعية لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) ممن يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان.

ويأتي هذا الدعم استمرارًا لالتزام إدارة البنك بدعم جهود مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في تقديم الرعاية الشمولية للمرضى، والتي تتجاوز الرعاية الطبية لتشمل الجوانب النفسية والأكاديمية أيضًا. وقد استفاد من المنح الجامعية للعام الدراسي 2024/2025 نحو 29 طالبًا، ما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويساعدهم على مواصلة حياتهم الطبيعية دون أن يشكّل المرض عائقًا أمام مستقبلهم التعليمي.


وأعربت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان السيدة نسرين قطامش عن تقديرها العميق للبنك الأردني الكويتي على دعمه المستمر، قائلة: "إن هذا التعاون يعكس إيماننا المشترك بأهمية الرعاية الشمولية لمرضانا، والتي تشمل الجانبين الطبي والنفسي إضافة إلى الجانب الأكاديمي. كما يتيح هذا الدعم لطلبة المركز متابعة تعليمهم الجامعي رغم التحديات التي يواجهونها، وعدم السماح للمرض بأن يقف في طريق تفوقهم الدراسي".


من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة الحسين للسرطان، مشيراً إلى أن تجديد الاتفاقية للعام الرابع يعكس التزام البنك الراسخ بمسؤوليته المجتمعية، وإيمانه بأن التعليم هو جزء لا يتجزأ من رحلة العلاج والتمكين الشباب، لضمان مستقبل مشرق لهم رغم التحديات، مثمناً في ذات الوقت الدور الذي الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة الحسين للسرطان في توفير بيئة داعمة وشاملة للمرضى.


يُذكر أن برنامج المنح الدراسية يُعد أحد برامج مؤسسة الحسين للسرطان الهادفة إلى دعم طلبة "التوجيهي" من مرضى المركز، ممن يحتاجون إلى دعم مادي لاستكمال تعليمهم الجامعي أو تدريبهم المهني.

 
 


