البنك الأردني الكويتي يواصل رعايته لبطولة السباحة الحرة في "تالابي" العقبة

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من السباحين والرياضيين الهواة والمحترفين من مختلف الفئات العمرية بمنافسات رياضية عكست أهمية النشاط البدني ودوره في تعزيز جودة الحياة. كما شارك فريق من موظفي البنك في البطولة محققاً مراكز متقدمة، في خطوة تعكس حرص البنك على دعم الرياضة والمساهمة في المبادرات التي تنسجم مع استراتيجيته في المسؤولية المجتمعية، بما يُسهم في تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بالمستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
وتندرج هذه الرعاية ضمن جهود البنك الرامية في ترسيخ قيم التحدي الإيجابي واللياقة البدنية وتشجيع المشاركة في الأنشطة الرياضية، وذلك انسجاماً مع نهج البنك في دعم المبادرات ذات الأثر الإيجابي في المجتمع، وحرصه على دعم الفعاليات التي تُسهم في تنشيط الحركة الرياضية والسياحية.
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