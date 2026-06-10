البنك الأردني الكويتي يواصل رعايته لبطولة السباحة الحرة في "تالابي" العقبة

الوكيل الإخباري- جدّد البنك الأردني الكويتي رعايته لبطولة السباحة الحرة بنسختها الخامسة، التي أقيمت في القرية السياحية "تالابي" في مدينة العقبة تحت إشراف الاتحاد الملكي للرياضات البحرية، حيث تُسهم هذه البطولة في تعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية ورياضية مميزة، تستقطب مختلف الفعاليات المحلية والإقليمية.

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وشهدت البطولة مشاركة واسعة من السباحين والرياضيين الهواة والمحترفين من مختلف الفئات العمرية بمنافسات رياضية عكست أهمية النشاط البدني ودوره في تعزيز جودة الحياة. كما شارك فريق من موظفي البنك في البطولة محققاً مراكز متقدمة، في خطوة تعكس حرص البنك على دعم الرياضة والمساهمة في المبادرات التي تنسجم مع استراتيجيته في المسؤولية المجتمعية، بما يُسهم في تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بالمستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.