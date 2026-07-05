البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إنفنيتي - الأردن لإتاحة الدفع عبر JKBPay لشحن المركبات الكهربائية

الوكيل الإخباري- وقّع البنك الأردني الكويتي اتفاقية شراكة مع شركة إنفنيتي - الأردن المتخصصة في حلول شحن المركبات الكهربائية، لإتاحة خدمة الدفع عبر منصة JKBPay باستخدام خدمة CliQ داخل تطبيق InfinityEV ، بما يوفر لمستخدمي التطبيق تجربة دفع رقمية أكثر سهولة وسرعة وأماناً عند شحن مركباتهم الكهربائية. ووقع الاتفاقية رئيس قطاع المساندة والعمليات في البنك الأردني الكويتي داود عيسى، والمدير العام لشركة إنفنيتي – الأردن رامي أبو يوسف، بحضور عدد من كبار الموظفين من الجانبين.

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وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع استراتيجية البنك الأردني الكويتي الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، وتواكب التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية. كما تعكس هذه الشراكة توجهات البنك نحو توسيع نطاق خدماته الرقمية من خلال توظيف أحدث التقنيات وتعزيز التكامل مع مختلف المنصات والخدمات الرقمية، بما يسهم في دعم مستهدفات التحول الرقمي والارتقاء بتجربة العملاء، إلى جانب دعم مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، من خلال تشجيع الحلول الرقمية المستدامة والمساهمة في دعم التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة.



وبموجب الاتفاقية، سيتمكن مستخدمو تطبيق InfinityEV من إجراء عمليات الدفع مباشرة عبر خدمة CliQ باستخدام أي حساب بنكي أو محفظة إلكترونية مرتبطة بالنظام، دون الحاجة إلى استخدام البطاقات المصرفية، بما يوفر تجربة دفع سلسة وآمنة تسهم في تسهيل عملية شحن المركبات الكهربائية، وتواكب التوسع المتسارع في استخدام المركبات الكهربائية في المملكة.



وفي تعليقه على الاتفاقية، قال رئيس قطاع المساندة والعمليات في البنك الأردني الكويتي، داود عيسى: "يواصل البنك الأردني الكويتي الاستثمار في تطوير حلول دفع رقمية مبتكرة ترتكز على احتياجات العملاء، وتواكب التحولات المتسارعة في أنماط الحياة والخدمات المالية. وتمثل هذه الشراكة مع شركة إنفينيتي خطوة جديدة نحو توسيع استخدام خدمة CliQ ضمن الاستخدامات اليومية، بما يوفر تجربة دفع أكثر سهولة وأماناً لمستخدمي المركبات الكهربائية، ويعزز جهود البنك في دعم التحول الرقمي والشمول المالي في المملكة".



من جانبه، قال المدير العام لشركة إنفنيتي - الأردن، رامي أبو يوسف: "يمثل دمج خدمة CliQ عبر منصة JKBPay داخل تطبيق InfinityEVإضافة نوعية لتجربة مستخدمينا، حيث يوفر وسيلة دفع رقمية مباشرة وسهلة وآمنة تتماشى مع احتياجات العملاء، وتدعم الانتشار المتزايد للمركبات الكهربائية في الأردن. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم تجربة متكاملة تجمع بين سهولة الاستخدام والموثوقية والابتكار."



وتأتي هذه الاتفاقية في ظل النمو المتواصل الذي يشهده قطاع المركبات الكهربائية في الأردن، والاعتماد المتزايد على حلول الدفع الرقمية في مختلف القطاعات، بما يعزز التكامل بين الخدمات المالية والتقنيات الحديثة، ويدعم بناء منظومة رقمية أكثر كفاءة واستدامة.