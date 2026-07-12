البنك الأهلي الأردني شريكًا رئيسيًا للنسخة العالمية من بطولة Clash of Champs في عمّان

الوكيل الإخباري- يشارك البنك الأهلي الأردني بصفته الشريك الرئيسي في بطولة Clash of Champs: Global Edition، إحدى أبرز بطولات الرياضات الإلكترونية في المملكة، والتي تستضيفها العاصمة عمّان بمشاركة نخبة من لاعبي ومحترفي الرياضات الإلكترونية من داخل الأردن وخارجه.

اضافة اعلان



وانطلقت فعاليات البطولة في فندق ماريوت عمّان يوم 4 تموز، على أن تتواصل يومي 11 و18 تموز 2026، ضمن تجربة تنافسية وترفيهية تجمع اللاعبين والجمهور، وبجوائز تتجاوز قيمتها 5,000 دينار أردني.

وتأتي شراكة البنك الأهلي الأردني في إطار دعمه للمبادرات الشبابية والفعاليات النوعية التي تواكب اهتمامات الجيل الجديد، وتسهم في تنمية قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة، بما يفتح المجال أمام المواهب المحلية والإقليمية للمشاركة في منافسات احترافية، ويعزّز حضور الأردن على خريطة الفعاليات المتخصصة في هذا المجال.