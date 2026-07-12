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البنك الأهلي الأردني شريكًا رئيسيًا للنسخة العالمية من بطولة Clash of Champs في عمّان

البنك الأهلي الأردني شريكًا رئيسيًا للنسخة العالمية من بطولة Clash of Champs في عمّان
البنك الأهلي الأردني شريكًا رئيسيًا للنسخة العالمية من بطولة Clash of Champs في عمّان
الأحد، 12-07-2026 04:04 م

الوكيل الإخباري-    يشارك البنك الأهلي الأردني بصفته الشريك الرئيسي في بطولة Clash of Champs: Global Edition، إحدى أبرز بطولات الرياضات الإلكترونية في المملكة، والتي تستضيفها العاصمة عمّان بمشاركة نخبة من لاعبي ومحترفي الرياضات الإلكترونية من داخل الأردن وخارجه.

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وانطلقت فعاليات البطولة في فندق ماريوت عمّان يوم 4 تموز، على أن تتواصل يومي 11 و18 تموز 2026، ضمن تجربة تنافسية وترفيهية تجمع اللاعبين والجمهور، وبجوائز تتجاوز قيمتها 5,000 دينار أردني.
وتأتي شراكة البنك الأهلي الأردني في إطار دعمه للمبادرات الشبابية والفعاليات النوعية التي تواكب اهتمامات الجيل الجديد، وتسهم في تنمية قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة، بما يفتح المجال أمام المواهب المحلية والإقليمية للمشاركة في منافسات احترافية، ويعزّز حضور الأردن على خريطة الفعاليات المتخصصة في هذا المجال.


وتسعى البطولة إلى توفير منصة تجمع بين المنافسة الاحترافية والتفاعل الجماهيري، من خلال استضافة لاعبين محترفين ومواهب واعدة ضمن أجواء مصمّمة لعشاق الرياضات الإلكترونية، وبما يعكس النمو المتزايد لهذا القطاع كمساحة للابتكار والإبداع والترفيه الرقمي.

gnews

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