الأربعاء 2026-04-29 07:04 م

البنك الأهلي الأردني وجامعة الحسين التقنية يوقعان اتفاقية لإنشاء مختبر متخصص في الأمن السيبراني والثقة الرقمية

الأربعاء، 29-04-2026 05:55 م

الوكيل الإخباري- وقّع البنك الأهلي الأردني وجامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم التعليم التقني وتعزيز قدرات الجامعة في مجالات الأمن السيبراني والثقة الرقمية، من خلال إنشاء مختبر متخصص يحمل اسم مختبر البنك الأهلي الأردني للأمن السيبراني والثقة الرقمية.

ويأتي إنشاء هذا المختبر في إطار التزام الطرفين بتمكين الشباب الأردني بالمهارات العملية المتقدمة التي تواكب متطلبات سوق العمل المتسارعة، وبما يعزز من جاهزية الخريجين في القطاعات التقنية الحيوية. وسيشكّل المختبر منصة تعليمية تطبيقية متقدمة توفّر بيئة تحاكي التحديات الواقعية في مجالات الأمن السيبراني، وتدعم دمج الجانب النظري بالتجربة العملية.


كما سيسهم المختبر في تطوير البرامج الأكاديمية ذات الصلة، ودعم التدريب العملي والبحث والابتكار، إضافة إلى توفير فرص نوعية للطلبة لاكتساب مهارات متخصصة تعزز تنافسيتهم على المستويين المحلي والإقليمي.


تؤكد هذه المبادرة التزام البنك الأهلي الأردني بالاستدامة والازدهار المشترك من خلال الاستثمار في قدرات الشباب، وتعزيز الابتكار، ودعم تطوير المواهب المؤهلة لقيادة التحول الرقمي والمساهمة في بناء منظومة رقمية موثوقة في الأردن والمنطقة.

