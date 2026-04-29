البنك الأهلي الأردني وجامعة الحسين التقنية يوقعان اتفاقية لإنشاء مختبر متخصص في الأمن السيبراني والثقة الرقمية

ويأتي إنشاء هذا المختبر في إطار التزام الطرفين بتمكين الشباب الأردني بالمهارات العملية المتقدمة التي تواكب متطلبات سوق العمل المتسارعة، وبما يعزز من جاهزية الخريجين في القطاعات التقنية الحيوية. وسيشكّل المختبر منصة تعليمية تطبيقية متقدمة توفّر بيئة تحاكي التحديات الواقعية في مجالات الأمن السيبراني، وتدعم دمج الجانب النظري بالتجربة العملية.
كما سيسهم المختبر في تطوير البرامج الأكاديمية ذات الصلة، ودعم التدريب العملي والبحث والابتكار، إضافة إلى توفير فرص نوعية للطلبة لاكتساب مهارات متخصصة تعزز تنافسيتهم على المستويين المحلي والإقليمي.
تؤكد هذه المبادرة التزام البنك الأهلي الأردني بالاستدامة والازدهار المشترك من خلال الاستثمار في قدرات الشباب، وتعزيز الابتكار، ودعم تطوير المواهب المؤهلة لقيادة التحول الرقمي والمساهمة في بناء منظومة رقمية موثوقة في الأردن والمنطقة.
أخبار متعلقة
"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تعلن عن حملة الصيانة المجانية السنوية على أجهزة التكييف المنزلي
-
بعد مسيرة مهنية متميزة.. "الأهلي" يودّع رئيسه التنفيذي د. أحمد الحسين ويعلن تعيين "أبو عيدة" لقيادة المرحلة المقبلة
-
أسرع وتعمل في الوقت الحقيقي: Audio Eraser ترتقي بتجربة الاستماع في سلسلة Galaxy S26
-
كابيتال بنك يدعم المواهب المحلية برعايته لمعرض "Art Matters"
-
آفاق للطاقة تُوصي بتوزيع 18% من الأرباح على المساهمين وتعرض الخطط المستقبلية لها
-
بنك الإسكان يطلق منصة الخدمات المصرفية المفتوحة لشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات والحلول المالية والرقمية
-
وزيرا النقل والاوقاف يرعيان توقيع اتفاقية بين الملكية الأردنية ووزارة الأوقاف لخدمة حجاج جسر الملك الحسين
-
بنك الأردن يواصل دعمه الإنساني للجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين