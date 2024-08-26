البنك الأهلي الأردني ومؤسسة التمويل الدولية IFC يطلقان أول إصدار محلي لسند استدامة Sustainability Bond في الأردن

ويجسّد هذا الإصدار التزام البنك الأهلي الأردني بأفضل الممارسات الدولية وبالشفافية، بما يتماشى مع رؤية المملكة للتحديث الاقتصادي، ومبادئ السندات الخضراء ومبادئ السندات الاجتماعية للرابطة الدولية لأسواق رأس المال، وإستراتيجيات التمويل الأخضر والشمول المالي لدى البنك المركزي الأردني.
ومن الجدير بالذكر أنّ حصيلة الإصدار ستُوَجّه نحو مشاريع خضراء واجتماعية حيوية، بما يشمل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها أو تقودها النساء.
ويسلط سند الاستدامة الضوء على اهتمام البنك الأهلي الأردني بإقامة شراكات فاعلة مع المنظمات العالمية تعميقا لمفهوم القطاع المصرفي القوي والمسؤول، وتعزيز الاستثمارات المستدامة في المملكة، وترك أثر إيجابي في المجتمع والبيئة، مع تقديم قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والأطراف المعنية.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي الأردني: "يُمثّل هذا الإصدار للسند، الذي جاء بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، خطوة مهمة نحو التزامنا بالتمويل المستدام والمسؤول، وهو مجال نمو أساسي للبنك الأهلي الأردني والقطاع المصرفي بشكل عام. ويتماشى كذلك بسلاسة مع أهداف الأردن الإستراتيجية للتحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة، ودعم الشركات الخضراء -خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة- وتعزيز الشمول الاجتماعي. كما ونؤكد التزامنا بضمان توجيه حصيلة الإصدار بما يتماشى مع أهدافنا الخاصة بالاستدامة بصورة مسؤولة وشفافة. ومن خلال تمويل المشاريع المؤثرة، نهدف إلى الإسهام في مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا مع توفير قيمة طويلة الأجل للأطراف المعنية".
من جهته، قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان في مؤسسة التمويل الدولية IFC السيد خواجة أفتاب أحمد، تعليقا على هذه المناسبة: إنّ استثمارات القطاع الخاص المبتكرة ضرورية لدعم تحوّل القطاع المصرفي الأردني نحو التمويل المستدام، ومواجهة التحديات المناخية الملحة، مضيفا أنّ هذا الاستثمار يتماشى بشكل كامل مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، وتقرير البنك الدولي بشأن المناخ والتنمية في الأردن (CCDR)، كما سيُساهم في تعزيز عمليات التمويل الأخضر للبنك الأهلي الأردني.. بالإضافة إلى زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة غير المخدومة ، بما في ذلك الشركات التي تملكها النساء، بالحصول على التمويل اللازم وزيادة أصول السوق الأردني وتنميتها.
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