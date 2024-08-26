البنك الأهلي الأردني ومؤسسة التمويل الدولية IFC يطلقان أول إصدار محلي لسند استدامة Sustainability Bond في الأردن

الوكيل الإخباري- أطلق البنك الأهلي الأردني أول إصدار محلي لسند استدامة Sustainability Bond في الأردن بقيمة إجمالية قدرها (50,000,000) خمسون مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC؛ إحدى أعضاء مجموعة البنك الدولي. ويمثل هذا الإصدار علامة فارقة في مسيرة البنك نحو التمويل المستدام والمسؤول للمشاريع التي تولّد آثارًا بيئية واجتماعية إيجابية.

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ويجسّد هذا الإصدار التزام البنك الأهلي الأردني بأفضل الممارسات الدولية وبالشفافية، بما يتماشى مع رؤية المملكة للتحديث الاقتصادي، ومبادئ السندات الخضراء ومبادئ السندات الاجتماعية للرابطة الدولية لأسواق رأس المال، وإستراتيجيات التمويل الأخضر والشمول المالي لدى البنك المركزي الأردني.

ومن الجدير بالذكر أنّ حصيلة الإصدار ستُوَجّه نحو مشاريع خضراء واجتماعية حيوية، بما يشمل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها أو تقودها النساء.



ويسلط سند الاستدامة الضوء على اهتمام البنك الأهلي الأردني بإقامة شراكات فاعلة مع المنظمات العالمية تعميقا لمفهوم القطاع المصرفي القوي والمسؤول، وتعزيز الاستثمارات المستدامة في المملكة، وترك أثر إيجابي في المجتمع والبيئة، مع تقديم قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والأطراف المعنية.