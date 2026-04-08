الأربعاء 2026-04-08 11:20 م

البنك الأهلي الأردني يجدّد شراكته مع تكية أم علي دعمًا للأمن الغذائي في المملكة

الأربعاء، 08-04-2026 02:28 م
الوكيل الإخباري-   جدّد البنك الأهلي الأردني شراكته مع تكية أم علي، في خطوة تؤكد التزامه المستمر بدعم المبادرات المجتمعية التي تُعنى بالأمن الغذائي ومكافحة الجوع في الأردن في إطار التزامه الراسخ بالاستدامة.اضافة اعلان


وبموجب هذه الشراكة، يتكفّل البنك بدعم 100 أسرة محتاجة لمدة عام كامل، عبر تزويدهم بطرود غذائية شهرية تحتوي على المواد الأساسية التي تلبي احتياجاتهم الغذائية، إضافة إلى توفير 111 طردًا غذائيًا ضمن مبادرات البنك المجتمعية المختلفة. 

ويُسهم هذا الدعم في تمكين الأسر المستفيدة ومساندتها في مواجهة التحديات المعيشية، ويعكس مسؤولية البنك الاجتماعية، بما ينسجم مع أولويات التنمية المستدامة، لا سيّما في الحد من الفقر والجوع وتعزيز الصحة الجيدة والاستهلاك والإنتاج المسؤولين.

وفي تعليقه على تجديد الشراكة، قال الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني: "تعكس هذه الخطوة التزام البنك المتواصل بدعم المبادرات التي تُحدث أثرًا ملموسًا في المجتمع، ويجسّد التعاون مع تكية أم علي نموذجًا فاعلًا للشراكة بين القطاع المصرفي والمؤسسات الإنسانية. وسنواصل توسيع نطاق إسهاماتنا المجتمعية بما يساعد في تمكين الأسر وترسيخ استقرارها، انسجامًا مع قيمنا المؤسسية ورؤيتنا في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وازدهارًا".

من جانبه، شكر مدير عام "تكية أم علي" السيد سامر بلقر، البنك الأهلي الأردني على تجديد ثقته ودعمه لبرامج تكية أم علي، قائلًا: "إنّ هذا الدعم المتواصل يعزز قدرتنا على توفير الدعم الغذائي للأسر الأشد فقرًا في مختلف مناطق المملكة. كما يمثل هذا التعاون تجسيداً حقيقيًا للشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، سعياً لخدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية المستدامة."
