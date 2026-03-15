البنك الأهلي الأردني يدعم نحو 5000 مستفيد عبر موائد الرحمن بالتعاون مع تكية أم علي

الوكيل الإخباري- ضمن أجواء شهر رمضان المبارك، شارك البنك الأهلي الأردني في فعالية "موائد الرحمن" التي تنظمها تكية أم علي في مقرها في منطقة المحطة؛ حيث أسهم في تقديم وجبات إفطار متكاملة استفاد منها نحو 5000 شخص مستحق، مما يساعد في تخفيف الأعباء المعيشية خلال الشهر الفضيل.

اضافة اعلان



شهدت الفعالية حضور رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، السيد سعد المعشر، والرئيس التنفيذي/ المدير العام الدكتور أحمد الحسين، إلى جانب عدد من موظفي البنك الذين شاركوا في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين، مما يعكس حرص إدارة البنك وفريق عمله على التواجد الميداني والتعاون المباشر في خدمة المجتمع.



وحول ذلك، قال الدكتور أحمد الحسين: "يعزّز شهر رمضان في نفوسنا معاني العطاء والتكاتف، ويشكّل فرصة نجدد فيها التزامنا تجاه مجتمعنا حضورًا ودعمًا. في البنك الأهلي الأردني، نؤمن بأن دورنا يمتد إلى دعم المبادرات التي تلامس حياة الناس وتعزز استقرارهم. ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا مع تكية أم علي، المؤسسة الخيرية غير الربحية التي توفّر الدعم الغذائي على مدار العام، بما يؤكد حرصنا على الإسهام في تحقيق أثر إيجابي ومستدام".