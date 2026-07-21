الثلاثاء 2026-07-21 02:59 م

البنك الأهلي الأردني يرعى بطولة غرب آسيا لكرة السلة تحت 18 عامًا في عمّان

البنك الأهلي الأردني يرعى بطولة غرب آسيا لكرة السلة تحت 18 عامًا في عمّان
البنك الأهلي الأردني يرعى بطولة غرب آسيا لكرة السلة تحت 18 عامًا في عمّان
الثلاثاء، 21-07-2026 02:49 م

الوكيل الإخباري-   رعى البنك الأهلي الأردني بطولة غرب آسيا لكرة السلة تحت 18 عامًا 2026، التي استضافتها العاصمة عمّان خلال الفترة من 7 إلى 11 تموز بتنظيم من اتحاد غرب آسيا لكرة السلة وبالتعاون مع الاتحاد الأردني لكرة السلة.

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وجمعت البطولة التي تعدّ محطة رياضية مهمة للمواهب الشابة في المنطقة، وفرصة لتعزيز روح المنافسة والتميّز بين اللاعبين، منتخبات الأردن ولبنان وفلسطين وإيران والعراق وسوريا، للتنافس على ثلاثة مقاعد مؤهِّلة إلى كأس آسيا لكرة السلة تحت 18 عامًا، حيث كان الفوز والتأهل من نصيب منتخبات لبنان وإيران وسوريا.


وتأتي رعاية البنك الأهلي الأردني للبطولة في إطار التزامه بدعم الشباب والرياضة والمبادرات المجتمعية ذات الأثر الإيجابي، وبما ينسجم مع توجّهه نحو بناء شراكات مستدامة تسهم في تمكين المواهب الواعدة، وتعزيز حضوره في الفعاليات الرياضية التي تستقطب الشباب والعائلات في الأردن.


وتُعد بطولة غرب آسيا لكرة السلة تحت 18 عامًا من أبرز البطولات الإقليمية المخصصة للفئات العمرية في منطقة غرب آسيا، كما تشكّل التصفيات الرسمية المؤهِّلة إلى كأس آسيا لكرة السلة تحت 18 عامًا. ومن المتوقّع أن تحظى منافساتها بحضور جماهيري واهتمام إعلامي، بما يعكس مكانة الأردن كوجهة قادرة على استضافة الفعاليات الرياضية الإقليمية.


ومن خلال هذه الرعاية، يواصل البنك الأهلي الأردني دعم المبادرات التي تجمع بين البُعدين الرياضي والمجتمعي، وترسّخ دوره كشريك فاعل في تمكين الشباب والمساهمة في تطوير الرياضة الأردنية.

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