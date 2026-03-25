البنك الأهلي الأردني يرعى مسابقة القراءة في متحف الأطفال بنسختها السادسة

الوكيل الإخباري- ضمن مسؤوليته المجتمعية وانسجامًا مع نهجه الراسخ في دعم التعليم وتنمية الأجيال القادرة على صنع المستقبل، رعى البنك الأهلي الأردني مسابقة القراءة التي نظّمها متحف الأطفال بنسختها السادسة، بهدف تعزيز حبّ القراءة والمطالعة في نفوس الأطفال وتنمية مهاراتهم المعرفية واللغوية.





وشارك في المسابقة أبناء موظفي وموظفات البنك الأهلي الأردني إلى جانب أبناء العائلات الأعضاء في المتحف، ليُسجَّل مجموع المشاركين 63 طفلًا وطفلة، أتمّوا قراءة وتلخيص ما مجموعه 372 كتابًا بعدد صفحات تجاوز 23 ألف صفحة، تنوّعت موضوعاتها بين العلوم الإنسانية كالتاريخ والدين والفلك والجغرافيا، والأعمال الأدبية كالقصص والروايات، وهو ما يعكس عمق الفضول المعرفي لدى المشاركين الصغار.



وتوّجت المسابقة بحفل ختام حضره ممثلون عن البنك الأهلي الأردني؛ حيث شاركوا في تكريم الفائزين عن كل فئة من الفئات الثلاث للمسابقة، التي شملت طلبة الصفوف من الثاني حتى السابع. وقد فاز بالمراكز الأولى كلٌ من: سلمى زياد، وجوري وريكات، ولين زكارنة، كما مُنحت جوائز للفائزين بالمركزين الثاني والثالث في جميع الفئات، بالإضافة إلى تقديم جائزة استثنائية لأفضل محاور تقديرًا لإحدى المشارَكات المتميزة خلال مرحلة المقابلات النهائية.



وفي هذا الإطار، صرّح الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الأهلي الأردني الدكتور أحمد الحسين قائلًا:



"إنّ دعم ثقافة القراءة والمعرفة لدى أبنائنا هو استثمار حقيقي في مستقبل وطننا، وهو ترجمة عملية لالتزامنا بأهداف التنمية المستدامة وقيم المسؤولية المجتمعية التي يؤمن بها البنك الأهلي الأردني ويجسّدها على أرض الواقع. نحن فخورون برعاية هذه المسابقة التي تحفّز الطفل الأردني على اكتساب المعرفة وتوسيع الآفاق، ونجدّد التزامنا بمواصلة دعم كل مبادرة تصبّ في تعليم أجيالنا وتنشئتهم على حبّ العلم والاطلاع".

