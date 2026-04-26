البنك الأهلي الأردني يرعى يومًا طبيًا مجانيًا بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية العربية

الأحد، 26-04-2026 02:35 م
الوكيل الإخباري-   في إطار التزامه بدعم المبادرات الصحية وتعزيز التكافل المجتمعي، نظّم البنك الأهلي الأردني بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية العربية يومًا طبيًا مجانيًا في منطقة ماركا، وذلك ضمن مشروع المستوصف الجوال الذي تنفذه الجمعية بهدف الوصول إلى الفئات الأقل حظًا وتوفير الرعاية الصحية الأساسية لهم في مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان


وجاءت هذه الفعالية تحت شعار "شفاؤكم غايتنا"، حيث قدّم البنك الأهلي الأردني الدعم اللازم للقائمين عليها لتوفير خدمات طبية متكاملة تسهم في تخفيف الأعباء الصحية عن المستفيدين، وتعزيز وصولهم إلى خدمات الرعاية الصحية. وتضمّن اليوم الطبي تقديم فحوصات واستشارات في مختلف التخصصات، من خلال عيادات أشرف عليها نخبة من الأطباء والاستشاريين، بما يضمن خدمات صحية وفق أعلى المعايير المهنية.

كما شملت الفعالية تنفيذ فحوصات أولية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، استفاد منها عدد كبير من السيدات في المنطقة، في خطوة تعكس أهمية التوعية الصحية وتعزيز الكشف المبكر.

وشارك في تنفيذ اليوم الطبي كادر طبي متخصص من جمعية الإغاثة الطبية العربية، شمل أطباءً في تخصصات طب الأسنان، والنسائية، وطب الأسرة، والطب العام، وطب الأطفال، إلى جانب خدمات الترياج، والصيدلة، وفحص النظر، والمختبر الطبي، بالإضافة إلى مشاركة فاعلة من طبيب البنك الأهلي الأردني.

كما تطوع عدد من موظفي وموظفات البنك في تنظيم الفعالية، وتسجيل الحضور، وتنظيم حركة المرضى، إلى جانب كوادر إدارية وتنظيمية وتنسيقية من الجمعية، بما أسهم في إنجاح اليوم الطبي وتجسيد روح العمل التطوعي والشراكة المجتمعية.

ويؤكد البنك الأهلي الأردني أن هذه المبادرة التي أُقيمت بإشراف الكوادر المميزة لجمعية الإغاثة الطبية العربية تأتي ضمن جهود البنك المستمرة لدعم القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة.
ل

ب

ب

ي

