البنك الأهلي الأردني يصدر تقرير الاستدامة لعام 2025 ويعزز الدمج الاستراتيجي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة

الوكيل الإخباري- أعلن البنك الأهلي الأردني إصدار تقرير الاستدامة لعام 2025، وهو التاسع على التوالي والأوّل الذي يتضمّن إفصاحات متعلقة بالمناخ والمتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وتحديدًا معايير الإفصاح الخاصة بالاستدامة الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) IFRS S1 وIFRS S2 وإرشادات الإفصاح المتعلقة بالمناخ الصادرة عن بورصة عمّان، وذلك بشكل طوعي قبل سريان المتطلبات الإلزامية، بالإضافة إلى تضمّنه معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).





وأكد البنك الأهلي الأردني التزامه بترسيخ الاستدامة بوصفها محرّكًا أساسيًا لتحقيق قيمة على المدى الطويل، وذلك استنادًا إلى إطار "الازدهار المشترك"، مدعومًا بحوكمة فاعلة على مستوى مجلس إدارة البنك واللجان التنفيذية المعنية بالاستدامة.



ويُشار إلى أنّ عام 2025 شكّل محطة مفصلية في مسيرة البنك، تمثّلت في استكمال تقييم الأهمية النسبية المزدوجة، بما يعزّز تركيز البنك على أولوياته في مجالات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وبما يوجّه مساره الاستراتيجي، كما تضمن عرضًا أكثر تكاملاً لإفصاحات البنك المتعلقة بـ ESG، بما يشمل شركاته التابعة وفرعه في قبرص.



ترافقت هذه الإنجازات مع أداء مالي قويّ ونتائج ملموسة في مجالات الاستدامة، شملت إصدار أوّل سند استدامة في الأردن، والحصول على جائزة أفضل مموّل للمشاريع الصغرى والمتوسطة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب تعزيز الاستثمار المجتمعي، وترسيخ نهج التركيز على العملاء، والارتقاء بتجربة الموظفين ومشاركتهم في المبادرات المجتمعية، بما يساهم في تحقيق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة.