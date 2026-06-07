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البنك الأهلي الأردني يطلق أغنية "فالك الفوز" احتفاءً بتأهل النشامى إلى نهائيات كأس العالم

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البنك الأهلي الأردني يطلق أغنية "فالك الفوز" احتفاءً بتأهل النشامى إلى نهائيات كأس العالم
الأحد، 07-06-2026 09:12 م

الوكيل الإخباري- أطلق البنك الأهلي الأردني أغنية وطنية بعنوان "فالك الفوز" احتفاءً بالإنجاز التاريخي المتمثل بتأهل "النشامى" إلى نهائيات كأس العالم، في خطوة تجسد اعتزاز البنك بهذا الإنجاز الوطني ودعمه للنجاحات الأردنية في مختلف المجالات.

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وتأتي الأغنية امتدادًا لحملة حسابات التوفير لعام 2026 التي تحمل الشعار ذاته "فالك الفوز"، والتي أطلقها البنك بهدف تعزيز ثقافة الادخار لدى مختلف شرائح العملاء من خلال مجموعة واسعة من الجوائز النقدية والعينية وفرص الربح المستمرة على مدار العام.


وتتضمن الحملة، التي تستمر حتى نهاية شهر كانون الأول 2026، جائزة نقدية يومية بقيمة 999 دينارًا لرابح واحد، وثلاث جوائز شهرية لثلاثة رابحين بقيمة 9,999 دينارًا لكل رابح، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى في نهاية العام بقيمة 100,000 دينار، إلى جانب الجوائز المخصصة لحسابات توفير السيدات والأطفال.


وبمناسبة هذا الإنجاز الوطني الرياضي، خصّص البنك الأهلي الأردني 68 جائزة تحت اسم "نشامى" بقيمة 2,026 دينارًا لكل جائزة، سيتم السحب عليها خلال شهر حزيران 2026، تزامنًا مع انطلاق منافسات نهائيات كأس العالم.


للاستماع ومشاهدة الأغنية يرجى الضغط على الرابط:


 

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