البنك الأهلي الأردني يطلق حملة استرداد نقدي بنسبة 10% بمناسبة عيد الأم

تمتد الحملة حتى 25 آذار 2026، ويستفيد منها حاملو بطاقات الأهلي الائتمانية الرئيسية والتابعة من فئات ستاندرد، والذهبية، ووورلد، ووورلد إيليت ومتعددة العملات المصدرة من البنك الأهلي الأردني في الأردن بعملة الدينار الأردني.
تشمل الحملة الحركات المحلية المنفذة عبر نقاط البيع ضمن عدد من الفئات التجارية، بما في ذلك المطاعم والمقاهي، ومتاجر الحلويات والمحامص والمخابز، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأثاث والأدوات المنزلية، والمجوهرات والساعات، والملابس والحقائب والأحذية، والإكسسوارات، ومستحضرات التجميل، إضافة إلى محلات الورود، ويستثنى منها حركات السحب النقدي والتعاملات المنفذة عبر الإنترنت.
إضافةً إلى ذلك، لا تشترط الحملة حدًا أدنى لقيمة الحركة الواحدة، على أن لا يقل مجموع إنفاق العميل خلال فترة الحملة عن 100 دينار للاستفادة من العرض، وبحد أقصى للاسترداد يبلغ 50 دينارًا أردنيًا لكل عميل، على أن يتم قيد المبلغ المستحق ضمن الحساب نفسه في البطاقة الرئيسية خلال 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء الحملة.
يأتي إطلاق هذه الحملة في إطار جهود البنك الأهلي الأردني المستمرة لتقديم حلول وخدمات مصرفية تلبي احتياجات عملائه وتعزز استفادتهم من بطاقاته الائتمانية، إلى جانب دعم استخدامهم لوسائل الدفع الإلكترونية في مختلف التعاملات اليومية.
تخضع هذه الحملة للشروط والأحكام الخاصة بالبنك الأهلي الأردني، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للبنك ahli.com.
